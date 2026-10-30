La investigación por la muerte de Sergio Adrián Schulz, de 39 años, y Griselda Yamilla Gritzmacher, de 29, sumó nuevos elementos en Misiones. La pareja, que se dedicaba a la venta de electrodomésticos y también trabajaba como prestamista bajo la modalidad conocida como “gota a gota”, había denunciado amenazas antes de ser encontrada sin vida en una zona rural de Oberá.

Uno de los datos que tomó relevancia para los investigadores es que esas intimidaciones estarían relacionadas con su actividad como prestamistas. Sin embargo, todavía no se estableció si tienen una conexión directa con las muertes.

El hallazgo ocurrió el jueves por la mañana en Picada Sargento Cabral, un camino de tierra cercano a la Ruta Provincial 5. Trabajadores de la Municipalidad de Los Helechos que realizaban tareas de recolección de residuos advirtieron la presencia de los cuerpos y dieron aviso a las autoridades.

La escena también tenía un elemento que conmocionó a los primeros testigos: el hijo de dos años de la pareja estaba dormido en el asiento trasero del Ford Fiesta Kinetic negro. El pequeño fue rescatado sin lesiones y trasladado a un centro de salud para recibir asistencia médica y contención.

Las amenazas y la actividad de la pareja

De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, Schulz y Gritzmacher otorgaban préstamos informales mediante el sistema “gota a gota”, una modalidad de origen colombiano. Además, comercializaban electrodomésticos en Oberá.

El último contacto que habrían mantenido con sus familiares fue el miércoles por la tarde. Un allegado del hombre contó al diario El Territorio que Schulz tenía previsto salir a cobrar una cuenta, un dato que ahora podría resultar importante para reconstruir sus últimos movimientos.

La causa fue caratulada inicialmente como “muerte dudosa”. La Justicia busca establecer si las amenazas denunciadas anteriormente guardan relación con el episodio y cuál fue el móvil de las muertes.

Qué encontraron en la escena

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a Gritzmacher tendida sobre el camino de tierra, junto al lateral izquierdo del vehículo. Schulz, en tanto, estaba en el asiento del acompañante. Ambos presentaban lesiones compatibles con el uso de un arma blanca.

Durante el relevamiento, los investigadores encontraron un cuchillo y la hoja de un machete roto, sin el mango, a pocos metros del auto. También detectaron manchas de sangre y secuestraron papeles que serán analizados para determinar si tienen relación con el caso.

Otro dato que llamó la atención fue que las billeteras de las víctimas estaban entre sus pertenencias, pero faltaban sus teléfonos celulares. Los dispositivos podrían aportar información sobre sus últimas comunicaciones y movimientos.

El lugar del hallazgo es una zona aislada, rodeada de vegetación y con viviendas ubicadas a unos 500 metros. Además, no cuenta con señal de telefonía celular.

La investigación continúa

La Policía y la Justicia trabajan para reconstruir las últimas horas de la pareja y establecer cómo llegaron hasta ese camino rural. También se aguardan los resultados de las autopsias y de las pericias sobre los elementos secuestrados.

La pareja tenía otro hijo, de nueve años, que desde el miércoles permanecía al cuidado de su abuela materna. Mientras tanto, el niño de dos años quedó bajo resguardo y recibió asistencia tras ser encontrado junto a sus padres.