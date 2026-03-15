Domingo 15 de Marzo
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Policiales > Lamentable

Quiénes eran los tres jóvenes argentinos muertos en un choque en Brasil

Las víctimas tenían entre 17 y 22 años. Murieron en un choque frontal ocurrido en el estado de Río Grande do Sul cuando viajaban hacia la Argentina para visitar a sus familiares.

POR REDACCIÓN

Hace 6 horas
Jennifer Prosín, Jonathan Gabriel Hübscher y Lautaro Mattive, los tres jóvenes que fallecieron en Brasil. (Gentileza)

Tres jóvenes argentinos murieron en un trágico accidente de tránsito ocurrido en el sur de Brasil, cuando el vehículo en el que viajaban chocó de frente contra otro automóvil en una ruta del estado de Río Grande do Sul. El siniestro se registró sobre la carretera ERS-324 y las víctimas fallecieron en el acto debido a la violencia del impacto. 

Los jóvenes fueron identificados como Jennifer Celeste Prosín, de 22 años; Jonathan Gabriel Hübscher, de 22; y Lautaro Daniel Mattive, de 17. Los tres eran oriundos de la localidad misionera de Campo Grande. 

Según informaron medios locales, las víctimas residían desde hacía aproximadamente cuatro años en la localidad brasileña de Casca. En el momento del accidente se dirigían hacia la provincia de Misiones para visitar a sus familiares durante el fin de semana.

El choque ocurrió cuando el Volkswagen Fox en el que viajaban colisionó frontalmente con un Ford Focus que circulaba en sentido contrario. Las autoridades investigan la mecánica del siniestro y no descartan que se haya producido durante una maniobra de adelantamiento en la ruta. 

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El conductor del otro vehículo involucrado, un hombre brasileño de 50 años, resultó gravemente herido y fue trasladado a un hospital de la región, mientras continúan las pericias para determinar las causas del accidente. 

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