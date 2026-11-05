La lucha por convertirse en el máximo goleador del Torneo Clausura entra en su etapa decisiva, con el inicio de la última fecha de la fase regular. Ronaldo Martínez, de Vélez, y Agustín Módica, de Gimnasia de Mendoza, encabezan la tabla con diez tantos cada uno.

Los dos delanteros consiguieron marcar un hat-trick durante el semestre. El paraguayo convirtió tres goles frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, mientras que el italiano lo hizo ante Gimnasia de La Plata.

Detrás de los líderes aparece Junior Marabel, de Sarmiento, con ocho tantos. Andrés Vombergar, de Aldosivi, Cristian Tarragona, de Unión, y Alex Arce, de Independiente Rivadavia, suman siete goles cada uno.

Con seis conquistas se ubican José Florentín, de Independiente Rivadavia, Jordy Caicedo, de Huracán, y Ángel Di María, de Rosario Central. De esta manera, varios futbolistas llegan a la última jornada con posibilidades de pelear por el reconocimiento individual.

La curiosidad de los equipos grandes

Uno de los datos destacados del campeonato es la baja producción goleadora de los delanteros de los equipos grandes. En Boca, Miguel Merentiel es el máximo anotador del equipo con cinco tantos.

En River, Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán todavía no convirtieron, mientras que Sebastián Driussi anotó una sola vez. Tomás Galván y Ángel Correa suman cuatro goles cada uno, Thiago Almada tiene tres y Gonzalo Montiel también convirtió tres, pese a desempeñarse como lateral.

En San Lorenzo, Rodrigo Auzmendi acumula tres goles y Alexis Cuello dos, mientras que Adrián “Maravilla” Martínez marcó tres para Racing. En Independiente, el único centrodelantero que convirtió fue Gabriel Ávalos, con un tanto antes de emigrar a Olimpia de Paraguay, aunque el máximo goleador del Rojo es Maxi Meza, con cuatro.

La última fecha del Clausura también definirá al campeón de la tabla anual, con Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central en la disputa. En paralelo, los principales artilleros buscarán cerrar el torneo en lo más alto de la tabla de goleadores.