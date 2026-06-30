El Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso una prohibición de ingreso a todos los espectáculos deportivos del país por el plazo de dos años para cuatro hinchas argentinos que protagonizaron incidentes durante el partido entre la Selección argentina y Austria, correspondiente al Mundial 2026 disputado en Estados Unidos.

La sanción alcanza a Leandro Ayala, Federico Llach, Juan Ignacio Campoamor y Gerardo Nielsen, quienes fueron detenidos por las autoridades estadounidenses luego de intentar acceder al estadio de Dallas sin contar con entradas válidas.

Desde la cartera de Seguridad señalaron que "tales conductas resultan incompatibles con las normas de convivencia y seguridad en eventos deportivos", por lo que consideraron necesario aplicar medidas restrictivas para preservar el orden y la seguridad pública en los espectáculos deportivos que se desarrollen en Argentina.

Si bien los cuatro fueron arrestados durante el mismo encuentro, la investigación determinó que no existen pruebas de que hayan actuado de manera coordinada. Cada uno utilizó una modalidad distinta para intentar vulnerar el operativo de seguridad desplegado en el estadio.

Según trascendió, Juan Ignacio Campoamor y Gerardo Nielsen intentaron ingresar saltando los vallados perimetrales, mientras que Federico Llach procuró atravesar los molinetes aprovechando el movimiento de otros simpatizantes. En tanto, Leandro Ayala intentó acceder al estadio antes de la apertura oficial de las puertas.

Quiénes son los sancionados

Gerardo Nielsen, de 46 años, es oriundo de Villa Belgrano, en la provincia de Córdoba. Es martillero público y corredor inmobiliario, y desarrolla su actividad en la empresa Grupo Norte Inmobiliaria.

Leandro Ayala reside en la Ciudad de Buenos Aires y es empresario pyme. Dirige el portal Industria Cannabis, además de presidir la Confederación Cannábica Argentina y la Rama Empresarial del Partido Justicialista.

Juan Ignacio Campoamor, de 35 años, nació en Ayacucho, provincia de Buenos Aires, aunque actualmente vive en Miami, Estados Unidos. Se dedica a la instalación de redes de gas, agua, sistemas sanitarios y equipos de climatización.

El caso de mayor repercusión fue el de Federico Llach, integrante de una reconocida familia vinculada a la política, la economía y la cultura. Es hijo del exministro de Economía Juan José Llach, hermano del economista Lucas Llach y del escritor Santiago Llach. Desde hace más de una década reside en Estados Unidos, donde trabaja como compositor, bajista y docente de formación artística.

Los cuatro fueron arrestados el 22 de junio durante el operativo de seguridad implementado para el partido entre Argentina y Austria en Dallas. Como consecuencia de los incidentes, no pudieron ingresar al estadio ni presenciar el encuentro, y ahora tampoco podrán asistir a eventos deportivos en Argentina durante los próximos dos años.