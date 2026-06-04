A días del inicio del Mundial 2026, Lionel Scaloni activó un plan de contingencia para afrontar posibles bajas por lesión dentro del plantel argentino. El entrenador ya notificó a cuatro futbolistas que deberán mantenerse en estado de alerta ante una eventual convocatoria de urgencia antes del debut de la Albiceleste en la Copa del Mundo.

Los nombres que integran esta lista de reserva son Emiliano Buendía, Santiago Beltrán, Nicolás Capaldo y Máximo Perrone. Todos forman parte de la prelista ampliada presentada por la Asociación del Fútbol Argentino ante la FIFA y cumplen con los requisitos reglamentarios para reemplazar a algún jugador en caso de lesión grave o enfermedad debidamente certificada.

Beltrán y Capaldo cuentan con una ventaja adicional: ambos ya se encuentran trabajando junto al seleccionado en Kansas como parte del grupo de futbolistas convocados para colaborar en la preparación de los amistosos previos al Mundial. Incluso, Capaldo podría sumar minutos en el encuentro preparatorio frente a Honduras.

La situación del mediocampista está directamente vinculada al estado físico de los laterales Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, quienes arrastran algunas molestias y son monitoreados de cerca por el cuerpo técnico. La evolución de ambos será determinante para definir si es necesario realizar alguna modificación en la nómina definitiva.

Por su parte, Buendía aparece como la principal alternativa ofensiva. El futbolista llega respaldado por una destacada temporada en Europa y podría ingresar si Nicolás Paz no logra recuperarse plenamente de los problemas físicos que presenta en una rodilla. El joven mediocampista viene siendo seguido atentamente por el cuerpo médico argentino.

En tanto, Máximo Perrone es considerado la opción más firme para reforzar el mediocampo en caso de que Leandro Paredes o alguno de los volantes internos no llegue en óptimas condiciones al estreno mundialista. Paredes atraviesa una sobrecarga muscular que mantiene en alerta al cuerpo técnico.

El reglamento de la FIFA permite realizar modificaciones por lesión o enfermedad hasta 24 horas antes del debut de cada selección. En el caso de Argentina, el límite será el 15 de junio, ya que el conjunto de Scaloni debutará el 16 de junio frente a Argelia por el Grupo J, que también integran Austria y Jordania.

Mientras tanto, el entrenador campeón del mundo sigue de cerca la evolución física de varios futbolistas para llegar con el plantel en plenitud a la defensa del título conseguido en Qatar 2022.