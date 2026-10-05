Quiénes son los famosos involucrados en reventa de entradas a Messi

La acusación por la reventa de entradas para el partido de despedida de Lionel Messi involucra directamente a la mamá de Yanina Latorre, Dora Caamaño, y a su hermana Maite Arruza. Ambas fueron señaladas en redes sociales tras la aparición de supuestas conversaciones donde ofrecían tickets para el evento en el estadio Monumental.

La controversia escaló cuando la periodista Natali Rodríguez expuso capturas que mostraban ubicaciones en la tribuna Sívori alta a un valor de $700000. Ante las críticas recibidas, Dora Caamaño explicó públicamente que un familiar trabaja con personal de AFA y afirmó que el precio de los accesos lo establece el poseedor de las localidades.

A la ola de revelaciones se sumó Fernanda Iglesias, quien difundió chats atribuidos a Maite Arruza solicitando la suma de $650000 por los pases, una cifra que supera por $560000 el costo inicial en boleterías. Las publicaciones mostraron los movimientos de las involucradas en sus perfiles digitales tras el surgimiento de las denuncias.

El caso no solo apunta al entorno cercano de Yanina Latorre, sino que contempla a otras figuras públicas expuestas en la plataforma X. Entre los nombres mencionados dentro del circuito de reventa figuran el influencer Chapu Martínez, la creadora de contenido Martina García y Matías Schwartzman, hermano del reconocido tenista argentino.