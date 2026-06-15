Quiénes son los famosos que se separaron por culpa de un tercer hombre

La participación de Mariela Prieto en Gran Hermano Generación Dorada generó una serie de especulaciones que finalmente fueron aclaradas. Aunque se la vio muy cerca de Emanuel Di Gioia dentro de la casa, el Turco García decidió confirmar que la relación de pareja está interrumpida desde diciembre pasado. Esta situación se dio a conocer luego de que el exfutbolista se mostrara apoyándola en el estudio durante el inicio del ciclo televisivo,.

La periodista Karina Iavícoli compartió detalles de una charla privada con el deportista, quien le brindó precisiones sobre su estado anímico actual. En ese diálogo, según relató la comunicadora en Infama, el protagonista admitió que se siente inquieto por la imagen que proyecta su esposa en el juego. Específicamente, el Turco García expresó que "Me contó que está preocupado por el accionar de ella en la casa" y añadió que "Los días de las fiestas temáticas la desconoce".

La cercanía de Mariela con otros participantes y sus bailes efusivos en las celebraciones nocturnas del programa son puntos que afectan al exjugador. Sobre este comportamiento, se reveló que "Él confesó que siente que los bailes sensuales ella se los hace a propósito como para que tenga celos". A pesar de la distancia física y emocional que mantienen desde hace meses, el vínculo de muchos años y el hijo que tienen en común pesan en su decisión a futuro.

La preocupación del Turco García trasciende el juego y se enfoca en el impacto que la exposición mediática pueda tener en la salud mental de Prieto. La periodista explicó que el exdeportista "Teme cómo ella va a tomar todos los comentarios del público cuando salga porque adentro se está divirtiendo, pero no sabe lo que pasa afuera".

Actualmente se lo nota cabizbajo, aunque todavía mantiene una luz de esperanza para intentar recomponer el matrimonio una vez que finalice el encierro. Respecto al futuro de la pareja, se supo que "Él no siente que este sea el final" y considera que ambos se deben una charla profunda fuera de las cámaras,.