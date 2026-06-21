Quiénes son los famosos que se separaron y dejaron en shock a todos

La separación de Daniela Celis y Nick Sicaro genera repercusiones luego de que ambos confirmaran el final de su noviazgo. Aunque los protagonistas evitaron profundizar en los motivos del distanciamiento, nuevas versiones comenzaron a circular sobre los entretelones de la ruptura.

En este contexto, el periodista Fede Flowers aportó información reciente sobre lo ocurrido entre los jóvenes el 20 de junio de 2026. Según sus datos, la determinación de concluir el vínculo partió de Daniela. El cronista aseguró que "Daniela en sus charlas con amigos y a entorno laboral les dijo: 'Nico es desprolijo' y fue de ella la decisión de terminar".

Esta versión se conoció apenas unas horas después de que la pareja hiciera pública la noticia mediante sus canales oficiales. A pesar de que la historia de amor llegó a su fin, todavía no existe una referencia directa de los involucrados sobre estos detalles de la convivencia o el trato personal.

Los seguidores de la pareja se encuentran analizando la situación para comprender qué sucedió para que la relación terminara tan rápido. Hasta el momento, el dato sobre la supuesta desprolijidad de Nick Sicaro no pasó desapercibido entre quienes seguían de cerca el desarrollo de esta historia.