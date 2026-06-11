Quiénes son los famosos tentados para el nuevo MasterChef Celebrity

Tras la victoria de Ian Lucas en marzo, Telefe comenzó a delinear lo que será la próxima temporada de MasterChef Celebrity. La producción del canal ya trabaja en las primeras gestiones para conformar un equipo de participantes que logre captar la atención del público mediante perfiles variados.

El periodista Guido Záffora informó en El Observador que ya existen contactos iniciales con personalidades de diferentes ámbitos de la cultura y el espectáculo. Según el comunicador, "Empezaron los llamados. Quieren personajes fuertes. Ya hay una posible lista, no quiere decir que estén confirmados, pero sí tentados por la producción".

Entre las figuras que están bajo la lupa aparecen nombres cercanos al entorno de Wanda Nara, como su hermana Zaira Nara, su madre Nora Colosimo y Daniela, la mujer de Maxi López. También se sumó a la lista de posibles convocadas Débora Nishimoto, reconocida por su labor actoral junto a Esteban Lamothe. El objetivo de la señal es armar un elenco que combine la trayectoria con la frescura de nuevos rostros para generar impacto.

La búsqueda no se limita a los perfiles tradicionales de la televisión. Záffora destacó que "También por ejemplo quieren a Guillermo Andino, a Diego Topa, que son personajes que están muy lejos de los realitys pero que pueden sorprender".

Esta apertura hacia conductores y animadores infantiles busca diversificar la competencia. A pesar de las intenciones, la producción ya recibió una respuesta negativa por parte de Franco Colapinto, quien declinó la invitación realizada por Wanda Nara para incorporarse al programa.

El universo digital también tiene sus representantes en esta etapa de preproducción. Los streamers Santi Talledo y Nati Jota figuran como opciones para atraer a las audiencias más jóvenes. Aunque todavía no existen confirmaciones oficiales, el canal apuesta por una mezcla de popularidad e impacto visual.

La intención es renovar el formato con figuras que generen conversación en múltiples plataformas mientras se terminan de definir los detalles de esta nueva edición.