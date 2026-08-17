Quiénes son los primeros invitados famosos al casamiento de Tini y De Paul

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul definieron los detalles para su casamiento que se realizará el 19 de diciembre de 2026. El evento tendrá lugar en el predio Dok Haras, ubicado en Exaltación de la Cruz, Buenos Aires.

Recientemente, la cantante compartió el avance de la organización mediante un video y expresó que "el sueño empezó a hacerse realidad". Además, sobre los preparativos que la muestran entusiasmada, aseguró que "me tiene tan feliz". Por su parte, el futbolista también manifestó su expectativa por el vínculo al declarar que "sueño con ese día".

La lista de invitados preliminar ya genera repercusión por la presencia de figuras internacionales. Entre los asistentes confirmados o probables se encuentran Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, junto a integrantes de la selección como Leandro Paredes y Nicolás Otamendi.

También se espera al Kun Agüero y a las cantantes María Becerra, Nicki Nicole y La Joaqui. Otras celebridades mencionadas son Susana Giménez, Oriana Sabatini, Paulo Dybala, Lele Pons y Stefi Roitman. Sin embargo, Lizardo Ponce comentó que aún no recibió invitación.

A pesar de la gran convocatoria, el festejo cuenta con ausencias significativas y nombres descartados. Alejandro Stoessel y Mariana Muslera, padres de la novia, no estarían invitados por un distanciamiento familiar. En este contexto, la madre de la artista publicó en redes sociales la palabra "gracias" junto a imágenes en Francia. Otras figuras que no participarán son Camila Homs y Marcelo Tinelli. Asimismo, permanece la duda sobre la asistencia de Alejandro Sanz y el matrimonio integrado por David y Victoria Beckham.

El entorno familiar del novio mostró su apoyo hacia la pareja. Roberto De Paul, padre del jugador, elogió a la futura esposa de su hijo y la calificó diciendo que "es un 10". Mientras tanto, la atención se centra en los movimientos de la artista, quien realizó un viaje a París que despertó rumores sobre la elección de su vestido para la boda del año.