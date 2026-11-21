Una particular frase de Rodolfo Arruabarrena se convirtió en uno de los momentos más comentados de la conferencia de prensa de Boca antes de la final de la Copa Sudamericana. El entrenador utilizó el apodo de los Wachiturros para referirse a un grupo de siete futbolistas y destacó su personalidad con una comparación que generó risas.

"Tengo jugadores inteligentes, con los que iría a la guerra en cualquier lugar. Es más, tengo a esos Wachiturros que si tengo que ir a Ucrania o Rusia, les desvalijan el armamento nuclear. Se lo sacan a todos. Así que estoy confiado en lo que tengo", expresó el Vasco.

Pero ¿quiénes son los jugadores a los que hizo referencia? El grupo está integrado por Tomás Aranda, Leonel Flores, Milton Delgado, Lautaro Di Lollo, Carlos Palacios, Ayrton Costa y Williams Alarcón.

Aunque cumplen distintas funciones dentro del equipo, los siete futbolistas comparten una relación cercana y una costumbre que los identifica cada vez que Boca convierte un gol.

El festejo que los convirtió en una banda

Los Wachiturros tienen una particular manera de celebrar los goles: cuando alguno de sus integrantes convierte, suelen reunirse, ubicarse uno al lado del otro y posar frente a las cámaras.

Esa imagen se repitió durante distintos partidos de Boca y terminó convirtiéndose en una marca registrada del grupo. La denominación hace referencia a Los Wachiturros, la banda de cumbia que alcanzó gran popularidad en Argentina durante 2011, especialmente por su canción "Tirate un paso".

El apodo también apareció anteriormente en las declaraciones de Arruabarrena. Después de la consagración de Boca en la Liga Profesional 2026, el entrenador fue consultado por el look de Leonel Flores y respondió con una definición contundente: "Wachiturro".

Ahora, en la previa de una final internacional, el técnico volvió a utilizar esa referencia, aunque esta vez para destacar la personalidad y el carácter de varios integrantes de su plantel.

El grupo que acompaña a Boca en busca de otro título

Los siete jugadores forman parte de un plantel que buscará conquistar la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro. En ese contexto, Arruabarrena resaltó la confianza que tiene en sus dirigidos y la importancia de contar con futbolistas preparados para responder en situaciones de máxima exigencia.

La mención a los Wachiturros dejó una postal distendida en medio de la tensión propia de una definición internacional y permitió conocer un poco más sobre los vínculos que existen dentro del vestuario xeneize.