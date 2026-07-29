Quieren multar a Icardi con $200 millones por retener a sus hijas

El conflicto legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo tras una resolución del Juzgado de Familia de Turno. La Justicia intimó al futbolista para que en un plazo de 24 horas complete y firme los formularios necesarios para obtener los nuevos pasaportes de sus hijas, Francesca e Isabella. Esta medida surge luego de que los documentos originales fueran robados durante un hecho de inseguridad en la ciudad de Milán.

Según lo dispuesto por el magistrado, Icardi tiene la obligación de enviar la documentación firmada junto a una fotocopia de su propio pasaporte a través de WhatsApp a la licenciada Matera. Ella será el nexo para que los papeles lleguen a manos de Nara, quien también dispone de un margen de 24 horas para acreditar que realizó las gestiones correspondientes ante los organismos de emisión.

El dictamen judicial incluye una advertencia económica contundente para asegurar el cumplimiento de lo ordenado. El escrito aclara que se procedería "bajo apercibimiento de imponer una multa de que fijo en la suma de pesos doscientos millones a la parte incumplidora y a favor de la contraria" en caso de que no se respeten los tiempos establecidos. Además del pago de los $200 millones, el juez señaló que podrían evaluarse medidas todavía más severas contra quien ignore la intimación.

Esta decisión se hizo pública poco después de que la conductora realizara un descargo en sus perfiles digitales contra su ex pareja. En ese mensaje, Nara lo acusó de trabar el trámite y le escribió "buscá club en vez de jodernos la vida" de forma directa. Como parte de su estrategia, la presentadora también difundió imágenes de las cámaras de seguridad que registraron el robo en su propiedad europea para validar su versión de los hechos.

Por su parte, la defensa legal de Icardi mantiene una postura distinta y sostiene sus propios reclamos en los tribunales de Argentina e Italia. La resolución sobre el pedido de prohibición para salir del país quedó supeditada a lo que ocurra con la documentación de las menores en las próximas horas. Este paso es fundamental para definir la situación del pedido de ampliación de la estadía en territorio argentino que solicitó Nara.