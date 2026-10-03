A los 22 años, Brenda Gómez se prepara para uno de los desafíos más importantes de su carrera. La sanjuanina será la única representante de la provincia en la Selección Argentina que competirá en el Panamericano de Muay Thai 2026, en Uruguay, del 16 al 18 de octubre. El 15 viajará junto a su padre y entrenador, Enzo Gómez, con un objetivo claro: conseguir la medalla de oro.

Brenda practica Muay Thai desde los 15 años y lleva alrededor de siete años vinculada a la disciplina. En la previa del torneo, su preparación combina trabajo físico, técnica, entrenamiento mental, alimentación y controles médicos.

Una revancha que nació en 2022

El viaje tendrá además un componente personal. En 2022, Brenda disputó un Sudamericano y llegó hasta la final, donde consiguió la medalla de plata después de sufrir una lesión en el codo durante el combate final. Cuatro años después, aquella experiencia aparece como parte de la motivación para volver a competir internacionalmente.

El recuerdo también está marcado por las dificultades económicas que atravesaron durante aquel viaje, afrontado con recursos propios.

“El Sudamericano fue una experiencia muy linda, tenemos muchos buenos recuerdos, pero en el momento fue bastante triste porque tuvimos que pasar mucho hambre”, recordó a DIARIO HUARPE Brenda Gómez.

La lesión en la final terminó de marcar aquel torneo y dejó una experiencia que ahora busca transformar en impulso. El nuevo desafío le permitirá volver a medirse internacionalmente y buscar el resultado que quedó pendiente.

“Lo tomo como otra oportunidad, vamos a dar lo mejor para representar y dejar bien parada lo que es la Argentina, la provincia de San Juan”, expresó. Brenda Gómez

La deportista también le asigna un significado especial a su participación por el mensaje que busca transmitir a otras mujeres.

“Quiero ser un ejemplo para todas las mujeres que salen a luchar”, sostuvo.

La preparación junto a su padre

Enzo Gómez tendrá un papel central durante el viaje. Además de ser el padre de Brenda, es su entrenador y está a cargo de buena parte de la preparación previa al torneo.

El trabajo incluye cardio, técnica, sparring y suplementación, además de vendajes y protecciones para reducir el riesgo de lesiones. El objetivo es llegar al torneo en condiciones, especialmente después del antecedente del codo sufrido en 2022.

Una participación que deben financiar por su cuenta

La competencia internacional también implica un desafío fuera del ámbito deportivo. La participación es autogestiva y la familia debe reunir el dinero necesario para cubrir el viaje, la inscripción, el hospedaje, la comida y la indumentaria.

“Lo económico es un tema aparte porque cada uno tiene que juntar el dinero para poder viajar, no solamente para viajar, sino para hospedaje, comida, inscripción, así que por ahí se vuelve muy pesado todo”, explicó Enzo.

La familia ya recibió ayuda, pero todavía necesita completar el presupuesto para que Brenda pueda viajar a Uruguay. Por eso, buscan sponsors, comercios, empresas y particulares que quieran acompañar a la única sanjuanina que integrará la delegación argentina.

“Estamos recibiendo bastante ayuda y siempre seguimos buscando sponsors, las personas que quieran ayudar también”, señaló Enzo.

El 15 de octubre, Brenda partirá rumbo a Uruguay con una cuenta pendiente desde aquella final de 2022. Después de la medalla de plata, la lesión y las dificultades económicas de ese torneo, tendrá una nueva oportunidad internacional. Esta vez, buscará convertir aquella experiencia en impulso, pelear por el oro y representar a San Juan y Argentina.

Para colaborar

Para ayudar, contactar al 264 547-7335 o contactarse a través de las redes sociales de Enzo Gómez y Club de Combate Gómez Team.