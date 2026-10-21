Quilombo en MasterChef: acusaciones, mentiras y versiones cruzadas

Donato de Santis y Maru Botana quedaron en el centro de la escena televisiva tras las declaraciones del histórico cocinero. El exjurado de Masterchef Celebrity se pronunció sobre el desempeño de la flamante integrante del ciclo de Telefe y no dudó en dar su postura frente a los duros comentarios de los espectadores.

Donato de Santis estuvo 12 años integrando el jurado de Masterchef pero este año, después de 10 temporadas, decidió dar un paso al costado. La producción intentó retenerlo pero él sentía que había cumplido una etapa y sugirió a Maru Botana para ocupar su lugar en la famosa competencia.

El chef solía comer grandes porciones e incluso repetir bocados para saborearlos bien, mientras que su sucesora hace todo lo contrario. Justamente esto la ubicó en el centro de toda clase de críticas, bromas y hate por su particular manera de degustar las diferentes preparaciones.

Consultado al respecto, el gastronómico fue tan directo como tajante al manifestar "Yo la veo bien. Hay vehemencia en las redes pero creo que hay que entender que todos somos diferentes. Cada uno se mueve acorde a sus gustos y hace las cosas a su modo, lo cual es bueno porque sino, serían todos los programas iguales".

Pese a la insistencia del cronista, que le remarcó que él solía probar con más entusiasmo las preparaciones, la exfigura del envío se mantuvo firme en su idea "Yo soy yo y ella es ella. No puedo transformarla, hay que aceptar como es, entender que cada uno es distinto".

Al final se lamentó porque siente que los comentarios maliciosos terminan desviando la atención del programa. "Veo clips que lamentablemente muestras otras cosas, que no es la parte de la examinación del plato pero no soy yo el que deba calificar a los que califican", concluyó Donato de Santis.

Por su parte, consultada por los comentarios y los memes que surgieron por su trabajo, la cocinera buscó restarle importancia diciendo que no estaba al tanto de nada. “No miro nada. Estoy muy ocupada en MasterChef y todas mis obligaciones”, explicó Maru Botana sobre el tema.

Ante la insistencia del cronista, la especialista en pastelería fue más directa al respecto “Yo como muy poquito, como un pajarito”. Y justificó su forma de evaluar las preparaciones con una frase contundente “No necesito comer tanto, hace 30 años que cocino y sé cuándo las cosas están bien o mal”. Además, aseguró estar cómoda y contenta con su participación en el reality de Telefe.