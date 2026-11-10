Quini 6 dejó siete ganadores en San Juan: cada uno cobrará $1,8 millones

El sorteo N° 3424 del Quini 6, realizado el domingo 8 de noviembre de 2026, dejó siete ganadores en San Juan. Cada uno recibirá un premio de $1.865.834, correspondiente a la modalidad Siempre Sale, en la que acertaron cinco números.

Los tickets premiados fueron vendidos en agencias de los departamentos Capital, Rawson y Caucete, según la información difundida sobre el sorteo.

Dónde se vendieron los tickets ganadores

Tres de las apuestas ganadoras fueron comercializadas en agencias de Capital, mientras que otras tres se vendieron en Rawson. La séptima apuesta premiada corresponde a una agencia del departamento Caucete.

El detalle de los puntos de venta es el siguiente:

Capital: agencias 013, 694 y 988.

Rawson: agencias 246, 264 y 787.

Caucete: agencia 270.

Fecha límite para cobrar el premio

El sorteo tiene como fecha de prescripción el 24 de noviembre de 2026, según los datos difundidos por el Quini 6. El juego es un producto de Lotería de Santa Fe.

Desde la organización recuerdan que jugar compulsivamente es perjudicial para la salud, de acuerdo con la advertencia establecida por la Ley N° 1087-Q y la Ley N° 12.991.