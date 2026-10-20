La ganadora sanjuanina de los $1.418.485.786,20 del Quini 6 se presentó este martes por la mañana en la Caja de Acción Social (CAS) para iniciar los trámites de cobro. La mujer acudió a la entidad apenas 36 horas después del sorteo del domingo 18 de octubre, en el que acertó los seis números de la modalidad Tradicional.

Según trascendió, se trata de una mujer joven. Sin embargo, las autoridades mantienen bajo reserva su nombre, edad exacta y otros datos personales para preservar su privacidad y seguridad ante la magnitud del premio.

El monto anunciado corresponde a la suma bruta, antes de las retenciones impositivas. Por eso, el dinero que finalmente recibirá será inferior a los más de $1.418 millones informados.

Dónde se jugó la apuesta ganadora

La boleta premiada fue comercializada en la Subagencia 830, ubicada en calle Coll 148, en el departamento Rivadavia. El local está a cargo de Edith Myriam Arias y su esposo, Mario Andrada, quienes llevan 24 años al frente del negocio.

El matrimonio se enteró de que había vendido la jugada ganadora mientras miraba televisión. Cuando escucharon que el premio había salido en una agencia de calle Coll, Edith reconoció que se trataba de su local y llamó a su marido para compartir la noticia.

Hasta la presentación de la ganadora, los agencieros no tenían certezas sobre quién había realizado la apuesta ni sabían si el afortunado era un hombre o una mujer.

Los números que le dieron más de $1.400 millones

La combinación ganadora de la modalidad Tradicional estuvo integrada por los números 31, 11, 09, 17, 25 y 07.

El premio de $1.418.485.786,20 es el más importante entregado hasta el momento en la historia de San Juan, según confirmó el titular de la Caja de Acción Social.

La misma combinación ganadora también tuvo un apostador en la localidad de Carcarañá, en Santa Fe, por lo que el pozo principal se repartió entre dos ganadores.

Con la presentación de la sanjuanina, comenzó el trámite administrativo para acceder al dinero. Su identidad, no obstante, continuará bajo confidencialidad.