Los últimos sorteos de los principales juegos de azar dejaron más de $25.000.000 en premios para apostadores sanjuaninos. Entre el Quini 6, la Quiniela y el Telekino, el monto total alcanzó los $25.459.771.

El Quini 6 concentró dos de los premios. En distintos sorteos, apostadores de San Juan obtuvieron $3.170.886 y $9.288.885. Entre ambos premios, la suma llegó a $12.459.771.

A estos montos se sumó un importante acierto en la Quiniela, que otorgó un premio de $10.000.000. Se trató del mayor monto individual entre los premios informados y representó una parte significativa del dinero distribuido.

El Telekino también dejó un premio millonario en la provincia. En este caso, un apostador sanjuanino obtuvo $3.000.000.

De esta manera, entre los cuatro premios registrados durante los últimos sorteos, los apostadores de San Juan se repartieron un total de $25.459.771: $12.459.771 correspondientes al Quini 6, $10 millones de la Quiniela y otros $3 millones del Telekino.