Este domingo 16 de agosto se realizó el sorteo N°3400 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe. La principal noticia fue que un apostador de Sarandí, provincia de Buenos Aires, acertó los seis números de la modalidad Tradicional y ganó $7.651.790.722,80.

Los números ganadores de cada modalidad fueron:

Tradicional: 02 - 09 - 15 - 18 - 28 - 31. Hubo un ganador con seis aciertos y 74 personas acertaron cinco números, con un premio de $771.296,59 cada una.

La Segunda: 02 - 18 - 28 - 34 - 43 - 44. El pozo de $1.100 millones quedó vacante. Hubo 18 ganadores con cinco aciertos, que recibieron $3.170.886 cada uno.

Revancha: 12 - 16 - 29 - 30 - 37 - 43. El pozo de $3.924.239.184 no tuvo ganadores.

Siempre Sale: 01 - 09 - 16 - 18 - 30 - 40. Hubo 55 ganadores con cinco aciertos, que obtuvieron $9.288.885,60 cada uno.

Premio Extra: 02 - 09 - 12 - 15 - 16 - 18 - 28 - 29 - 30 - 31 - 34 - 37 - 43 - 44. En esta modalidad hubo 274 ganadores, con un premio de $729.927,01 por persona.

Cuándo es el próximo sorteo

El próximo sorteo del Quini 6 será el miércoles 19 de agosto a las 21:15. El pozo acumulado será de $7.350 millones.

Para participar, los jugadores deben elegir seis números del 00 al 45. La misma selección participa en las modalidades Tradicional, La Segunda, Revancha, Siempre Sale y Pozo Extra.