La Lotería de Santa Fe realizó este domingo el sorteo Nº 3388 del Quini 6, que dejó un nuevo millonario en la Argentina. Un apostador de la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, acertó los seis números de la modalidad Revancha y ganó un premio de $5.450.960.891.

El ganador acertó la combinación 01 - 03 - 07 - 09 - 25 - 29, convirtiéndose en el único apostador en obtener los seis aciertos y quedarse con el pozo más importante de la jornada.

En la modalidad Tradicional, los números sorteados fueron 27 - 29 - 32 - 33 - 37 - 39. El pozo de $3.676.407.386 quedó vacante. Sin embargo, hubo 13 apostadores con cinco aciertos, quienes recibirán $3.989.639,08 cada uno.

Por su parte, en La Segunda salieron los números 05 - 14 - 22 - 23 - 36 - 45. Tampoco hubo ganadores con seis aciertos, por lo que el pozo de $1.100.000.000 quedó vacante. En esta modalidad se registraron 66 ganadores con cinco aciertos, que cobrarán $785.838 cada uno.

En el Siempre Sale, la combinación favorecida fue 01 - 10 - 15 - 22 - 36 - 37. La modalidad dejó cinco ganadores con cinco aciertos, quienes percibirán $13.682.662,94 cada uno.

En tanto, el Premio Extra registró 2.644 ganadores, que recibirán $75.642,97 cada uno. Los números que integraron esta modalidad fueron 01 - 03 - 05 - 07 - 09 - 14 - 22 - 23 - 25 - 27 - 29 - 32 - 33 - 36 - 37 - 39 - 45.

La Lotería de Santa Fe informó que el próximo sorteo, el Nº 3389, se realizará el miércoles 8 de julio a las 21.15, con un pozo acumulado estimado en $6.700.000.000.

El Quini 6 se juega eligiendo seis números entre el 00 y el 45 en una agencia oficial. Con una misma apuesta se participa automáticamente de las modalidades Tradicional, La Segunda, Revancha, Siempre Sale y Pozo Extra.