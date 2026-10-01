La suerte volvió a sonreírle a un sanjuanino. Un apostador acertó cinco números en el sorteo del Quini 6 realizado durante la noche del miércoles 30 de septiembre y se llevó un premio de $3.211.404.

El ticket ganador fue vendido en el departamento Rivadavia, según la información difundida por la Caja de Acción Social. Por el momento, la identidad de la persona que realizó la jugada no trascendió.

El premio y dónde se jugó

La apuesta correspondió a la modalidad Tradicional del Quini 6 y fue realizada en la Subagencia 909, ubicada en Rivadavia.

El apostador logró acertar cinco de los números que salieron sorteados y quedó a un solo acierto de completar la combinación necesaria para acceder al premio mayor de esa modalidad.

Por los cinco aciertos, obtuvo exactamente $3.211.404, una suma que deberá gestionar mediante los trámites correspondientes para poder cobrarla.

Todavía no se conoce quién ganó

La Caja de Acción Social no difundió la identidad del afortunado, por lo que todavía no se conoce quién fue el sanjuanino que realizó la jugada ganadora.

Tampoco trascendieron otros detalles sobre la persona que compró el ticket ni sobre cuándo se presentará para iniciar el proceso de cobro.

El nuevo premio vuelve a poner a Rivadavia entre los departamentos sanjuaninos donde se registraron importantes aciertos en uno de los juegos de azar más populares del país.