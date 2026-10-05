Un apostador sanjuanino resultó ganador en el último sorteo del Quini 6 y se llevó un premio de $11.108.448 luego de acertar cinco de las seis bolillas en la modalidad Siempre Sale.

El sorteo se realizó durante la noche del domingo y tuvo 45 ganadores en todo el país con cinco aciertos. Además del ganador de San Juan, hubo premiados en Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Capital Federal, Córdoba, Mendoza, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Formosa, Misiones y Chaco.

Los números sorteados en Siempre Sale fueron 03, 44, 19, 26, 15 y 05.

El gran pozo quedó vacante

Mientras un sanjuanino celebró su premio, las principales modalidades del Quini 6 no tuvieron ganadores con los seis aciertos.

En el Tradicional, los números fueron 24, 27, 15, 38, 21 y 11, y el pozo de $1.605 millones quedó vacante.

En La Segunda, salieron 37, 23, 00, 16, 10 y 32, con un acumulado de $4.683 millones. En tanto, en La Revancha las bolillas fueron 29, 45, 34, 21, 14 y 42, y el pozo llegó a $2.145 millones.

Más de $10.000 millones para el próximo sorteo

La falta de ganadores con seis aciertos hizo que los pozos principales continúen acumulándose.

De esta manera, el próximo sorteo del Quini 6 tendrá un pozo total estimado de $10.100 millones, una cifra que vuelve a poner al tradicional juego entre los grandes atractivos de la próxima jugada.

Además, en el Pozo Extra hubo 1.003 ganadores, quienes recibirán $199.401,79 cada uno.