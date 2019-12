Quintero: "Gallardo es un gran amigo y lo quiero mucho"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Juan Fernando Quintero, volante de River Plate, no escatimó elogios hacia su entrenador, Marcelo Gallardo, a quien consideró "un amigo" y parte fundamental del presente exitoso del club de Núñez.



"Gallardo es muy importante, no solo para mí. Lo es para River, para los jugadores y sabemos lo que representa", dijo Quintero en rueda de prensa en su arribo a Medellín, Colombia, para celebrar el año nuevo con sus familiares.



"Es un gran amigo mío, lo quiero mucho y el estilo que tiene no es coincidencia", agregó el volante colombiano quien en los últimos días estuvo en el centro de las miradas en su país a raíz del nombramiento de Eduardo Zapateiro como comandante del Ejército Nacional de Colombia, sospechado y denunciado por la familia Quintero por la desaparición del padre de "JuanFer" hace 24 años.



Quintero, de 26 años y uno de los héroes en la consagración ante Boca en Madrid en 2018, buscará en 2020 el regreso a la titularidad luego de un año de escasa actividad a raíz de una rotura de ligamentos en su rodilla izquierda.