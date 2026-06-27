Mientras River atraviesa una etapa de reordenamiento de su plantel pensando en la segunda mitad de la temporada, uno de los casos que más incertidumbre genera es el de Juan Fernando Quintero. El mediocampista colombiano, que disputa el Mundial 2026 con su selección, volvió a estar en el foco tras una llamativa respuesta sobre su futuro en el club de Núñez.

En la previa del partido decisivo entre Colombia y Portugal por la última fecha del Grupo K, Quintero fue consultado por la prensa sobre su continuidad en River. Su reacción fue directa y sin matices: “No”, respondió, antes de darse media vuelta y retirarse del contacto con los medios para regresar al entrenamiento bajo las órdenes de Néstor Lorenzo.

La escena se produjo en un contexto de incertidumbre deportiva para el jugador, que no logró consolidarse como titular en el último tramo de la temporada. Aunque mantiene contrato vigente hasta diciembre de 2027, su rol dentro del equipo perdió peso con el correr de los meses.

Desde la llegada de Eduardo Coudet, Quintero fue perdiendo protagonismo en la estructura del equipo, pasando a tener un rol secundario e ingresando mayormente desde el banco de suplentes. Incluso en partidos decisivos, como la final del Torneo Apertura ante Belgrano, su participación se limitó a los minutos finales, reflejando el cambio de consideración.

Pese a las versiones que circularon sobre posibles tensiones internas, el entrenador desmintió conflictos y aseguró mantener una buena relación con el futbolista. “Tenemos una gran relación… es uno de los jugadores con los que más hablo”, explicó, intentando bajar el tono a las especulaciones.

En River, mientras tanto, la postura es incierta. La dirigencia y el cuerpo técnico esperan que el jugador finalice su participación en el Mundial para abrir una conversación definitiva sobre su futuro. Recién entonces se evaluará si continuará en el club o si buscará un nuevo destino en el próximo mercado de pases.