Juan Fernando Quintero no tiene intenciones de regresar a River en este momento, según aseguró su representante, Rodrigo Riep, al referirse a las versiones que vinculaban nuevamente al mediocampista colombiano con el Millonario. El agente fue contundente al desmentir esa posibilidad y confirmó que el futbolista pretende continuar en Independiente Medellín.

"No es verdad que él quiera volver a allí en este momento. Está muy bien en Independiente Medellín y pretende continuar ahí", expresó Riep sobre el futuro del jugador, que actualmente se encuentra en el fútbol colombiano.

El representante aclaró su situación

Las versiones sobre un posible retorno de Quintero a River habían generado expectativas entre los hinchas del club de Núñez. Sin embargo, las declaraciones de su representante buscaron ponerle un freno a los rumores y dejaron en claro que, por ahora, el futbolista no contempla esa posibilidad.

El colombiano había finalizado su último ciclo en River durante julio de este año, cuando rescindió de común acuerdo su contrato con la institución. Su salida se produjo después de la derrota en la final del Torneo Apertura frente a Belgrano, partido en el que ingresó a los 89 minutos.

Su último ciclo en el Millonario

Durante su tercera etapa en River, Quintero disputó 40 encuentros, convirtió cinco goles y repartió seis asistencias. A diferencia de su anterior paso por la institución, entre 2017 y 2019, no consiguió conquistar títulos en ese último ciclo.

En su primera etapa, el colombiano había sido parte de un equipo que consiguió la Copa Libertadores, la Supercopa Argentina y la Copa Argentina. Aquellos años quedaron marcados por su participación en algunos de los momentos más importantes de la historia reciente del Millonario.

Su presente en Independiente Medellín

Quintero regresó a Colombia en agosto para incorporarse nuevamente a Independiente Medellín, equipo en el que ya había jugado durante 2017. Desde entonces, participó en solamente seis partidos, la mayoría de ellos como capitán.

Su escasa continuidad estuvo relacionada con una lesión muscular en el recto femoral izquierdo, que lo mantuvo al margen de las convocatorias. Sin embargo, Luis Amaranto Perea volvió a citarlo para el encuentro frente a Independiente Santa Fe, correspondiente al inicio de los cuadrangulares de la liga colombiana.