Quisieron recordar a Lucía Rubiño, pero las obligaron a retirar el homenaje

El homenaje realizado este jueves por la mañana en la Plaza 25 de Mayo tuvo un momento de tensión cuando efectivos policiales les solicitaron a cuatro amigas de Lucía Rubiño que retiraran los globos blancos, banderas, carteles y demás elementos colocados en el espacio público.

Cuatro allegadas a la joven fallecida llegaron alrededor de las 7 para realizar un homenaje pacífico con globos blancos, carteles y mensajes en memoria de la adolescente. Cerca de las 8, efectivos les indicaron que debían retirar los elementos porque estaban en la vía pública.

Una de las allegadas afirmó ante 0264 Noticias que entre cinco o seis efectivos las amenazaron con detenerlas y que, finalmente, comenzaron a cortar los hilos para retirar los elementos, ante el pedido. Ella sostuvo que mantuvo una actitud respetuosa durante el intercambio y que solo buscaban negociar un lugar.

En el ámbito judicial, uno de los puntos pendientes es la situación de Juan Pablo Echegaray, quien fue sobreseído por el delito de homicidio culposo, decisión confirmada en una instancia posterior. La querella recurrió esa resolución y pidió que el máximo tribunal revise los fundamentos que desvincularon al acusado.

El otro eje del expediente está vinculado con N. M., el joven que conducía el vehículo que atropelló a Lucía. En el proceso recibió una declaración de culpabilidad por homicidio culposo, con una pena de 2 años y 4 años de inhabilitación para conducir vehículos con motor.

Sin embargo, la fiscalía cuestionó esa calificación legal y pidió que se analice si el caso puede encuadrarse como homicidio simple con dolo eventual. Esta figura supone que el autor se representó la posibilidad de causar una muerte y aun así continuó con su conducta.