Dos jóvenes intentaron robar una moto que se encontraba en el frente de una vivienda de Capital, en las inmediaciones de avenida Libertador y Alvear. El episodio ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada, cuando los sujetos rompieron el candado de la reja e ingresaron al lugar.

Los jóvenes fueron captados en el momento que realizaban el delito.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona, que captaron el accionar de los sospechosos. En las imágenes se puede observar que ambos actuaron a cara descubierta y lograron ingresar tras forzar el acceso.

Los descubrieron y escaparon corriendo

El robo no llegó a concretarse porque los vecinos de la zona advirtieron lo que estaba sucediendo en el momento. Al verse descubiertos, los delincuentes dejaron la moto en la vereda y escaparon corriendo.

La rápida reacción de los testigos evitó que los sospechosos se llevaran el rodado. Sin embargo, el episodio generó preocupación por el hecho delictivo.

La denuncia fue realizada en la Comisaría Cuarta

Tras el intento de robo, los damnificados realizaron la denuncia correspondiente en la Comisaría Cuarta. Según indicaron, los efectivos policiales realizaron recorridas para intentar localizar a los responsables, pero no lograron encontrarlos.

Las imágenes de las cámaras de seguridad registraron toda la secuencia y permiten observar cómo se desarrolló el intento de sustracción. El hecho encendió una alerta entre los vecinos de la zona de Capital.