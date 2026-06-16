Un procedimiento de rutina realizado por efectivos policiales en Santa Lucía terminó con el secuestro de una motocicleta que registraba pedido de secuestro desde hace casi tres años y con un joven de 19 años vinculado a una causa por la sustracción del rodado.

Personal de la Unidad Operativa Richet Zapata realizaba recorridas de prevención y seguridad junto a efectivos de la Base 6 Halcón por distintos sectores del departamento.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se inició en inmediaciones de calles Benavídez y 1 de Julio, donde los uniformados observaron a un motociclista que circulaba a alta velocidad por calle Benavídez en dirección hacia el oeste.

Ante la situación, los efectivos le realizaron señales para que detuviera la marcha, pero el conductor hizo caso omiso a las órdenes impartidas y continuó su marcha. Sin embargo, fue interceptado pocos metros después por el personal policial.

Una vez detenido, los uniformados intentaron identificarlo, aunque el joven reaccionó de manera hostil y comenzó a proferir insultos contra los efectivos actuantes. Debido a esa conducta, fue trasladado en calidad de aprehendido a la Subcomisaría Santa Lucía Este.

Ya en sede policial, el sujeto se identificó como Danilo Ariel Pérez, de 19 años, de Santa Lucía.

Mientras se realizaban las actuaciones correspondientes, los efectivos inspeccionaron la motocicleta en la que circulaba. Se trata de una Yamaha Crypton 110 cc. de color negro con vivos blancos, que presentaba diversas irregularidades visibles, entre ellas la falta de dominio, falta tambor de encendido y foco delantero.

A partir de la numeración de chasis, el personal policial realizó consultas con la Sección Sustracción de Automotores. Posteriormente, mediante el sistema SICOF, se constató que el rodado registraba un pedido de secuestro vigente por una causa de hurto calificado instruida por la Comisaría 3ª.

La investigación determinó que la motocicleta había sido denunciada como sustraída el 18 de agosto de 2023 y que pertenecía a Jorge Luis Tello Páez, domiciliado en Capital.

Tras confirmar la situación legal del vehículo, se dio intervención al sistema acusatorio. Por directivas de la fiscalía interviniente, Pérez quedó vinculado a las actuaciones relacionadas con la sustracción del rodado y fue notificado para presentarse el próximo 17 de junio en la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad.

Además, quedó involucrado en el expediente contravencional N° 764/26 por presuntas infracciones a los artículos 98, 117 y 118 de la Ley 941-R, con intervención del Primer Juzgado de Faltas.

La motocicleta fue secuestrada y quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones para determinar las circunstancias en las que el joven tenía en su poder el vehículo que era buscado desde hace más de dos años.