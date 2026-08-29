Quiso ingresar a San Juan con una licencia de conducir trucha y quedó demorado

Un hombre de 61 años quedó demorado este sábado luego de que personal policial detectara que la licencia de conducir que presentó para ingresar a San Juan era presuntamente apócrifa. El procedimiento se realizó en el Puesto Policial San Carlos, ubicado en el departamento Sarmiento, en el límite con Mendoza.

El hecho ocurrió durante un operativo vehicular de rutina. Los efectivos detuvieron la marcha de una Fiat EcoSport que era conducida por el hombre, quien tenía como destino la provincia de San Juan.

Como parte del procedimiento, los policías solicitaron la documentación correspondiente al conductor. El hombre entregó su licencia de conducir para que fuera verificada por el personal a cargo del control.

Durante la inspección, los efectivos advirtieron irregularidades en el plástico. Según constataron, el carnet no presentaba las medidas de seguridad correspondientes a una licencia original, por lo que sospecharon que podía tratarse de documentación adulterada.

Ante esta situación, el personal del puesto policial se comunicó con Base Acusatoria y puso el caso en conocimiento del ayudante fiscal de turno.

Luego de ser informado sobre lo ocurrido y de conocer los detalles del procedimiento, el funcionario judicial dispuso la intervención de la UFI Genérica, que quedó a cargo de continuar con las actuaciones para establecer el origen de la documentación y determinar la situación judicial del conductor.