Una mujer de 54 años fue detenida luego de intentar sustraer productos de higiene personal de una sucursal del supermercado Chango Más, en Rawson. El episodio ocurrió alrededor de las 9.35 de este lunes y fue advertido por una cajera, quien alertó al personal de seguridad cuando observó que la sospechosa ocultaba mercadería entre sus prendas. La mujer intentó escapar del establecimiento, pero fue interceptada en el estacionamiento.

El procedimiento quedó a cargo de efectivos de Motorizada II, quienes fueron comisionados por el operador de turno del sistema Trueno Halcón hasta la zona de calle Superiora y Vicentinas, donde se había producido una aprehensión civil.

Al llegar al lugar, los uniformados entrevistaron al personal que cumplía funciones de seguridad adicional en el comercio. Según explicó uno de los trabajadores, una cajera de la sucursal le advirtió sobre la presencia de una mujer que presuntamente intentaba retirarse del supermercado con mercadería escondida dentro de su campera.

La sospechosa de apellido Salica de 54 años, quedó vinculada a una causa de Flagrancia.

La empleada señaló a la sospechosa y el personal de seguridad intentó entrevistarla para esclarecer la situación. Sin embargo, cuando advirtió que había sido descubierta, la mujer salió del establecimiento e intentó escapar.

La maniobra no llegó demasiado lejos. El personal de seguridad logró interceptarla en el sector oeste del estacionamiento del supermercado y, posteriormente, solicitó asistencia policial mediante una comunicación al sistema de emergencias 911.

Cuando llegaron los efectivos, requirieron la presencia de personal policial femenino para realizar el procedimiento correspondiente y resguardar a la mujer en un móvil policial.

Durante las actuaciones se constató que la mercadería involucrada estaba compuesta por cinco envases de champú marca Dove, de color blanco, y otros cinco acondicionadores de la misma marca y presentación. Los diez productos quedaron secuestrados como parte de la investigación. La sospechosa es una mujer de 54 años de apellido Rodríguez, de Rawson.

Tras el procedimiento, los efectivos establecieron comunicación con el sistema acusatorio y pusieron en conocimiento de lo ocurrido al ayudante fiscal de turno, Alejandro Díaz. Luego de interiorizarse sobre las circunstancias del episodio, el funcionario dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.

La causa quedó registrada bajo el legajo 116/26 y fue caratulada como hurto en grado de tentativa, con intervención de la UFI Flagrancia. La mujer quedó vinculada a las actuaciones judiciales mientras se avanza con las medidas correspondientes.