El hecho ocurrió en una vivienda de Santa Lucía y comenzó cuando un hombre de 44 años escuchó ruidos provenientes del exterior de su domicilio. Al acercarse a una ventana para observar qué sucedía, descubrió a un desconocido dentro de su propiedad.

Según la denuncia, el sujeto había abierto el portón corredizo de ingreso luego de violentar el candado. Una vez dentro, se encontraba manipulando el manubrio de la motocicleta del propietario, que estaba asegurada con una traba de seguridad.

Al advertir la situación, el damnificado salió de la vivienda para impedir el robo. En ese momento, el sospechoso comenzó a escapar.

También había tomado un aire acondicionado

Durante la persecución, el propietario constató que el hombre no solo había intentado llevarse la motocicleta. También había tomado la unidad interna de un aire acondicionado marca Samsung, de color blanco y de 5200 frigorías, que se encontraba en una galería de la vivienda.

El sospechoso arrojó el equipo en la intersección de las calles Derqui y Unión mientras era perseguido por el damnificado. De esta manera, el propietario logró recuperar el artefacto antes de que pudiera ser sustraído.

El delincuente no actuaba solo. De acuerdo con la denuncia, iba acompañado por otro hombre y ambos ingresaron posteriormente a una vivienda que contaba con un cierre perimetral realizado con pallets.

Fue detenido y quedó a disposición de Flagrancia

Tras el procedimiento, personal policial logró aprehender a uno de los sospechosos. El detenido fue identificado como Castillo, de 30 años.

La causa quedó caratulada como Robo y tomó intervención la UFI Flagrancia, que continuará con las actuaciones correspondientes para determinar la responsabilidad del acusado y las circunstancias en las que ocurrió el intento de robo.