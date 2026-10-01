Un hombre de 30 años fue detenido en la tarde de este miércoles luego de intentar sustraer una bicicleta que había sido dejada en la vía pública frente a un local comercial de Capital. El sospechoso tomó el rodado sin ejercer violencia y escapó por distintas calles, pero fue alcanzado por un familiar del propietario antes de que pudiera alejarse de la zona.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:18 en calle Fermín Rodríguez, entre Rivadavia y avenida Ignacio de la Roza, en jurisdicción de la Comisaría 4ª. El rodado sustraído es una bicicleta rodado 29, marca Overtech, de color bordó.

La bicicleta sustraída fue recuperada y el ladrón vinculado a una causa de hurto en grado de tentativa..

De acuerdo con la información incorporada al procedimiento, personal policial fue comisionado por el operador del CISEM luego de recibir un aviso por la sustracción de una bicicleta. Mientras los efectivos se dirigían hacia el lugar, recibieron otra comunicación en la que se informó que un hombre había sido retenido por un particular y que tenía consigo un rodado.

Los policías llegaron hasta la zona de calle Segundino Navarro y General Paz, donde entrevistaron al damnificado, Facundo Javier Romero Díaz Cano, de 20 años. El joven explicó que había dejado su bicicleta en el exterior del local denominado Mesa Dulce.

Según relató, una empleada del comercio observó el momento en que un hombre tomó el rodado y se alejó sin ejercer violencia. La mujer dio aviso de inmediato y comenzó la búsqueda del sospechoso.

De acuerdo con el recorrido reconstruido por los investigadores, el hombre se desplazó inicialmente por calle Rodríguez hacia el norte. Luego giró por Rivadavia hacia el este y continuó por calle Juez Ramón Díaz hacia el sur, hasta llegar a avenida Ignacio de la Roza.

Desde allí tomó nuevamente hacia el este y posteriormente ingresó por calle Segundino Navarro hacia el sur. En ese sector fue alcanzado por Juan Ignacio Romero, hermano del damnificado, quien logró retenerlo hasta la llegada del personal policial.

Al lugar arribaron efectivos del Comando Urbano, entre ellos el cabo Gabriel Cortez y el cabo 1° Roberto Morales, quienes realizaron la aprehensión formal del sospechoso. También intervino personal del Urbano 3, integrado por el oficial inspector Nicolás Echegary y el agente Jonathan Delgadillo.

El detenido fue identificado como Fernando Emanuel González, argentino, de 30 años, domiciliado en el barrio Talacasto, de Chimbas. La bicicleta Overtech rodado 29 fue recuperada y quedó secuestrada como parte de las actuaciones.

Tras la aprehensión, los efectivos comunicaron lo ocurrido al Sistema Acusatorio. La cabo 1° Soledad Carrizo recibió el informe y dio intervención al ayudante fiscal David Peña, quien se hizo presente en el lugar.

Con conocimiento de la situación y las circunstancias en las que se produjo la aprehensión, el representante del Ministerio Público dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.

La causa quedó caratulada como tentativa de hurto agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública. El rodado recuperado y los testimonios incorporados al procedimiento quedaron a disposición de la Justicia para avanzar con las actuaciones correspondientes.