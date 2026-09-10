Un joven de 19 años fue detenido este jueves 10 de septiembre en Rivadavia luego de intentar robarle la moto a un repartidor y, poco después, dañar el patrullero en el que era trasladado. El caso quedó en manos de la UFI Flagrancia por los delitos de hurto y daño agravado.

Todo comenzó alrededor de las 9:20, sobre avenida Ignacio de la Roza a metros de lateral de Circunvalación. Según informó la Policía, un compañero del damnificado le advirtió que, a través de las cámaras de seguridad, habían observado a un sujeto manipulando su motocicleta.

Al salir, el propietario encontró al sospechoso forcejeando la cadena que sujetaba la rueda de la moto con el asiento. Al verse descubierto, el joven escapó en dirección a Villa Seminario.

Sin embargo, menos de una hora después, cerca de las 9:52, la víctima volvió a verlo en inmediaciones de Pueyrredón y Aberastain. Aunque el sospechoso se había quitado el buzo, el hombre logró reconocerlo por el pantalón y la gorra que llevaba puestos.

Personal de la Departamental 7 Oeste llegó hasta el lugar y aprehendió al joven, identificado por la Policía con el apellido Chena, de 19 años.

Pero el procedimiento no terminó allí. Una vez dentro del móvil policial, el detenido comenzó a golpear desde el interior y provocó daños en la puerta trasera del patrullero, todo ante la presencia de los efectivos y del propio damnificado.

Ante esta situación, tomó intervención un ayudante fiscal y se inició el procedimiento especial de Flagrancia. El joven quedó vinculado a una causa por hurto y daño agravado.