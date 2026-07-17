Un hombre de 33 años quedó detenido en la ciudad de Capital luego de intentar sustraer mercadería de un supermercado. El procedimiento se realizó en el marco del sistema especial de Flagrancia, después de que personal policial acudió al comercio tras un llamado al 911 que alertó sobre una aprehensión civil concretada por personal de seguridad del establecimiento.

El hecho ocurrió en la sucursal de Carrefour, donde efectivos del Comando Urbano, entre ellos el cabo Rodrigo Quiroga y el agente Daniel Muñoz (HU-06), respondieron a un requerimiento del Centro Integral de Seguridad. Al arribar al lugar, entrevistaron al personal de seguridad privada, quien informó que había retenido a un hombre que intentó retirarse del local con diversos productos sin pasar por la caja para abonarlos.

El detenido habría manifestado a los efectivos policiales que no tenía dinero para abonar la mercadería.

El sospechoso fue identificado como Fernando Exequiel Medina, de 33 años, domiciliado en Villa Barón, departamento Rawson. Según constó en las actuaciones, el hombre ya había cruzado la línea de cajas con la mercadería en su poder cuando fue interceptado por los empleados de seguridad del supermercado. Además, la maniobra quedó registrada por las cámaras de videovigilancia del comercio, material que luego fue incorporado a la investigación.

Durante la entrevista con los uniformados, Medina manifestó que no contaba con dinero para pagar los productos que llevaba. Esa circunstancia no impidió que el procedimiento avanzara, ya que el gerente del supermercado, Mauro Fabián Miranda, de 42 años, expresó su voluntad de radicar la denuncia correspondiente en representación de la firma comercial.

Entre los elementos secuestrados había seis botellas de vino blanco marca Finca Natalina de 750 centímetros cúbicos, seis botellas de vodka Smirnoff sabor sandía de 700 centímetros cúbicos, otras seis botellas de vodka Smirnoff sabor frutos tropicales de igual capacidad, un paquete de rollos de cocina marca Disney y otro paquete de rollos de cocina marca Elegante. Toda la mercadería fue recuperada antes de que saliera definitivamente del establecimiento.

Tras las primeras diligencias, los efectivos realizaron las comunicaciones con el Sistema Acusatorio. Minutos después llegó al lugar el ayudante fiscal Francisco Montaño, quien evaluó la prueba reunida, entrevistó al gerente del comercio y mantuvo comunicación con el fiscal de turno, Adrián Micheltorena.

Con los registros en video, el secuestro de la mercadería y los testimonios incorporados al expediente, el fiscal dispuso que el procedimiento continúe bajo el trámite especial de Flagrancia. De esa manera, Medina quedó aprehendido e imputado por el presunto delito de hurto simple en grado de tentativa, mientras la causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación de Flagrancia, que avanzó con las actuaciones judiciales correspondientes.