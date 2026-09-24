Racing y Boca ya tienen árbitros confirmados para el partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina 2026. El encuentro tendrá como juez principal a Andrés Gariano.

Gariano estará acompañado por Facundo Rodríguez y Sebastián Raineri, quienes serán los asistentes durante el duelo. Sebastián Martínez será el cuarto árbitro.

El VAR estará presente

La designación también incluyó a los encargados de la tecnología durante el partido. Lucas Novelli estará al frente del VAR, mientras que Diego Romero será el AVAR.

La designación fue informada por Augusto César en ESPN EquipoF. De esta manera, quedaron establecidos todos los integrantes de la terna arbitral para el cruce entre los dos equipos.

Cuándo juegan Racing y Boca

Racing y Boca se enfrentarán el domingo 27 de septiembre desde las 17. El partido se disputará en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario.

La Academia llegó a los cuartos de final después de derrotar 1-0 a Belgrano de Córdoba. Boca, en tanto, eliminó a Vélez luego de empatar 0-0 y conseguir la clasificación mediante los penales.

Por un lugar en semifinales

El partido tendrá en juego un lugar en las semifinales de la Copa Argentina. Los dos equipos llegarán a Rosario con el objetivo de avanzar a la siguiente instancia del certamen federal.

La confirmación de los árbitros se produjo después de que el Tribunal de Disciplina desestimara el reclamo presentado por Vélez. Con esa resolución, quedaron oficializados los detalles del cruce entre Racing y Boca.