La crisis futbolística de Racing sumó un nuevo capítulo y ahora el futuro de Juan Pablo Vojvoda quedó bajo análisis. La dirigencia de la Academia mantendrá una reunión este lunes para evaluar la continuidad del entrenador, luego de la derrota 2-1 ante Huracán por el Torneo Clausura.

El resultado profundizó el mal momento del equipo, que lleva ocho partidos sin ganar y permanece en el último lugar de su zona. La preocupación también creció por el rendimiento mostrado durante las últimas fechas y por la falta de reacción del equipo.

La dirigencia analiza el futuro del DT

La reunión será determinante para conocer qué decisión tomará la conducción de Racing. Vojvoda asumió en junio de este año y tiene contrato con el club, pero los últimos resultados generaron dudas sobre su continuidad.

La posibilidad de un cambio de entrenador comenzó a tomar fuerza después de la nueva derrota. Sin embargo, desde el entorno del técnico sostienen que continuará trabajando mientras la dirigencia no comunique una decisión diferente.

El entrenador, además, había confirmado después del partido ante Huracán que pretende seguir en el cargo pese al difícil momento que atraviesa el equipo.

Ocho partidos sin ganar

Racing atraviesa una de sus peores rachas del año. La derrota ante Huracán fue la sexta en los últimos siete encuentros y extendió a ocho la cantidad de partidos consecutivos sin triunfos.

El equipo quedó último en su zona del Clausura y necesita reaccionar rápidamente para no quedar fuera de los objetivos que tenía planteados para la segunda parte de la temporada.

La situación también impacta en la proyección para 2027, ya que Racing aparece comprometido en la tabla de promedios y deberá mejorar su producción de puntos para evitar comenzar la próxima temporada bajo presión.

Vojvoda quiere continuar

Pese al escenario adverso, Vojvoda aseguró tras la derrota que está dispuesto a continuar al frente del plantel. El entrenador reconoció que se trata de “un momento difícil”, pero dejó en claro su intención de trabajar para revertir la situación.

Ahora será la dirigencia la que tendrá la última palabra. La reunión de este lunes será clave para determinar si Racing apuesta por la continuidad del proyecto o decide buscar un nuevo entrenador para intentar cambiar el rumbo.