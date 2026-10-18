Racing e Independiente empataron 1-1 este domingo 18 de octubre en el Cilindro de Avellaneda, por la fase de grupos de la Liga Profesional. Matías Zaracho abrió el marcador para la Academia a los 28 minutos del primer tiempo, mientras que Maximiliano Meza igualó de penal a los 19 del complemento. El resultado dejó sensaciones diferentes: el Rojo consiguió un punto importante en su lucha por ingresar a los playoffs, mientras que el equipo local se retiró bajo los silbidos de sus hinchas.

El encuentro comenzó con intensidad y ambos equipos buscaron imponer condiciones desde los primeros minutos. Racing logró hacerse fuerte en su estadio y, con mayor presencia ofensiva, generó las situaciones más claras de la primera etapa.

La apertura del marcador llegó a los 28 minutos, cuando Zaracho convirtió el 1-0 y desató el festejo de los simpatizantes académicos. Con la ventaja a su favor, el conjunto dirigido por Sebastián Romero mantuvo la iniciativa y se fue al descanso arriba en el resultado.

Durante los primeros 45 minutos, Racing registró siete remates al arco contra tres de Independiente, además de una leve superioridad en la posesión de la pelota.

Independiente reaccionó y empató de penal

En el complemento, Independiente salió decidido a buscar la igualdad. El ingreso de Matías Abaldo en reemplazo de Luciano Cabral fue una de las modificaciones realizadas durante el entretiempo.

La oportunidad para empatar apareció a los 18 minutos, cuando el árbitro Facundo Tello sancionó un penal a favor del Rojo. Un minuto después, Maximiliano Meza se hizo cargo de la ejecución y convirtió el 1-1.

Con el marcador igualado, el clásico ganó intensidad y los dos equipos intentaron quedarse con los tres puntos. Racing realizó varias modificaciones para renovar su ataque, mientras que Independiente buscó sostener el resultado sin renunciar a las posibilidades ofensivas.

El encuentro terminó con cinco amonestados en Racing y dos en Independiente, sin expulsados.

En cuanto a las estadísticas finales, la Academia tuvo el 54% de la posesión y nueve remates al arco, mientras que el Rojo registró diez disparos y el 46% de tenencia.

Cómo quedaron Racing e Independiente y cuándo vuelven a jugar

El empate dejó a Independiente en el séptimo puesto del Grupo A, una posición importante en su objetivo de clasificar a los playoffs.

Por su parte, Racing quedó ubicado en el decimotercer lugar del Grupo B y continúa con dificultades para mejorar su posición en el campeonato.

Ambos equipos volverán a jugar el domingo 25 de octubre. Independiente recibirá a Boca Juniors desde las 17 en el estadio Libertadores de América, mientras que Racing visitará a River Plate a las 19.15 en el Monumental.

De esta manera, el clásico de Avellaneda terminó sin un ganador, pero con consecuencias distintas para cada equipo. El Rojo rescató un punto como visitante y la Academia dejó pasar una nueva oportunidad de sumar de a tres ante su gente.