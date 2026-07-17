Racing tuvo una actuación contundente, goleó 4 a 1 a Defensa y Justicia y consiguió la clasificación a los octavos de final de la Copa Argentina. La Academia aprovechó sus oportunidades en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes y selló el triunfo con goles de Matko Miljevic, Marcos Rojo, Santiago Sosa y Adrián “Maravilla” Martínez. Leandro Fernández convirtió el único tanto del Halcón.

El conjunto dirigido por Juan Pablo Vojvoda comenzó el encuentro de la mejor manera. Apenas habían transcurrido tres minutos cuando Miljevic apareció para abrir el marcador y poner rápidamente en ventaja al equipo de Avellaneda. El gol le permitió a Racing manejar el partido con mayor tranquilidad, aunque Defensa mantuvo la posesión y buscó generar peligro sobre el arco defendido por Facundo Cambeses.

La Academia volvió a golpear antes del descanso. A los 31 minutos, Marcos Rojo se hizo cargo de un penal y convirtió el 2 a 0 con una ejecución precisa. De esta manera, Racing se fue al entretiempo con una diferencia importante, pese a que el Halcón había generado varios remates y había tenido una leve superioridad en la tenencia de la pelota.

En el comienzo del complemento, Defensa y Justicia intentó meterse nuevamente en partido. A los seis minutos, Leandro Fernández marcó el descuento y puso suspenso al encuentro. Sin embargo, la reacción del equipo de Mariano Soso duró poco, ya que Santiago Sosa apareció a los 12 minutos para convertir el 3 a 1 y devolverle tranquilidad a Racing.

Con la ventaja a su favor, la Academia controló el desarrollo y contó con la posibilidad de ampliar el resultado mediante otro penal. Adrián Martínez ejecutó la pena máxima, pero no pudo convertir. El delantero tuvo revancha sobre el final: a los 41 minutos del segundo tiempo apareció nuevamente en el área y estableció el 4 a 1 definitivo.

Aunque Defensa terminó con el 51% de posesión y registró 14 tiros al arco contra 12 de su rival, Racing fue mucho más efectivo en los metros finales. La Academia capitalizó sus llegadas, mostró contundencia y construyó una goleada que le permitió superar los dieciseisavos de final del certamen federal.

Con esta victoria, el conjunto de Avellaneda continúa en carrera por el título y espera conocer a su próximo rival en los octavos de final de la Copa Argentina.