Racing Club cerró su participación en el Torneo Clausura 2026 con una nueva derrota. Este viernes 6 de noviembre, la Academia perdió 2-0 frente a Barracas Central en el estadio Claudio Fabián Tapia, por la última fecha de la fase regular. Nicolás Orsini y Norberto Briasco marcaron los goles del triunfo del Guapo, que aseguró su lugar en los playoffs y mantiene la ilusión de disputar la próxima Copa Sudamericana.

El conjunto de Avellaneda llegó al encuentro sin posibilidades de avanzar a la siguiente instancia y buscaba despedirse del campeonato con una victoria. Sin embargo, volvió a mostrar dificultades para generar situaciones claras de peligro y terminó superado por un rival que aprovechó sus oportunidades.

Desde el comienzo, ambos equipos protagonizaron un partido dinámico, con aproximaciones a las áreas y una disputa constante por el control de la pelota. Racing intentó imponer su juego mediante la circulación, aunque encontró dificultades para superar la defensa local.

Barracas, por su parte, apostó a las transiciones rápidas y logró generar las situaciones más peligrosas durante la primera etapa.

Los goles que le dieron el triunfo a Barracas Central

La apertura del marcador llegó a los 43 minutos del primer tiempo, cuando Nicolás Orsini aprovechó una asistencia de Rodrigo Bogarín y convirtió el 1-0 para Barracas Central.

El tanto modificó el desarrollo del encuentro, ya que obligó a Racing a buscar el empate y dejó mayores espacios para los ataques del conjunto local.

Durante el complemento, la Academia intentó reaccionar mediante modificaciones en su formación. El entrenador Sebastián Romero dispuso los ingresos de Lautaro Díaz, Adrián Fernández y Francisco Fraga para darle mayor profundidad al equipo.

Sin embargo, Barracas mantuvo su solidez y volvió a golpear a los 32 minutos del segundo tiempo. Norberto Briasco, quien había ingresado desde el banco de suplentes, marcó el 2-0 definitivo y sentenció el encuentro.

En los minutos finales, Racing intentó descontar, pero no consiguió revertir el resultado. El partido terminó sin expulsados y con una victoria importante para las aspiraciones del conjunto dirigido por Barracas Central.

Racing se despidió del Clausura y Barracas sueña con la Sudamericana

Con esta derrota, Racing finalizó en el puesto 12 de la Zona B y quedó fuera de los octavos de final del Torneo Clausura 2026.

El resultado confirmó el cierre de una campaña irregular para el conjunto de Avellaneda, que no logró sostener el rendimiento esperado y terminó lejos de los puestos de clasificación.

La situación fue diferente para Barracas Central, que alcanzó el quinto lugar de su grupo y aseguró su participación en los playoffs.

Además, el triunfo le permitió llegar a los 46 puntos en la tabla anual y ubicarse en una posición expectante en la lucha por ingresar a la próxima Copa Sudamericana, aunque su clasificación dependerá de otros resultados.

De esta manera, el Guapo continuará compitiendo en la instancia eliminatoria del Clausura, mientras que Racing deberá comenzar a planificar la próxima temporada después de un cierre adverso.