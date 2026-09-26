Racing recibió una mala noticia en la previa del cruce ante Boca por los cuartos de final de la Copa Argentina. Lautaro Díaz quedó afuera de la lista de convocados debido a una lesión muscular y no estará disponible para el partido de este domingo en Rosario.

El delantero presenta una sobrecarga en el recto anterior y en el psoas de la pierna izquierda. La molestia obligó al cuerpo técnico encabezado por Juan Pablo Vojvoda a marginarlo de la convocatoria y modificar los planes para el ataque.

Ante su ausencia, las principales alternativas para ocupar ese lugar son Adrián “Toto” Fernández y Tomás Conechny. El entrenador deberá definir en las próximas horas cuál de los dos será el elegido para acompañar el frente ofensivo de la Academia.

No todas fueron malas noticias para Racing. Ezequiel Cannavo y Matías Pérez volvieron a estar disponibles y forman parte de la nómina. Cannavo había quedado afuera del último encuentro por una sobrecarga en el aductor derecho, mientras que Pérez se recuperó de un esguince en el tobillo derecho.

La Academia llega al clásico después de vencer 3-1 a Sarmiento y la idea inicial del cuerpo técnico era mantener buena parte de la estructura que consiguió ese triunfo. Sin embargo, la baja de Díaz obliga a realizar al menos una modificación.

Racing enfrentará a Boca este domingo desde las 17 en el Gigante de Arroyito, en Rosario. El ganador avanzará a las semifinales de la Copa Argentina. El plantel académico viajará este sábado por la tarde en micro hacia Santa Fe.