Racing tomó una decisión contundente con Alfonso “Pacha” Espino y lo separó del plantel profesional luego de un fuerte enfrentamiento con Sebastián Saja, director deportivo de la institución. El lateral izquierdo uruguayo deberá entrenarse apartado de sus compañeros en el Predio Tita Mattiussi hasta el final de la temporada y su continuidad en el club quedó seriamente comprometida.

El episodio ocurrió después de la última práctica previa al partido frente a Aldosivi. Según trascendió, el futbolista insultó a Saja en un cruce que fue calificado desde el entorno dirigencial como una falta de respeto. La determinación implica que Espino no volverá a trabajar con el plantel que conduce Sebastián Romero.

Además, la dirigencia evaluará a fin de año la posibilidad de rescindir su contrato o encontrarle una salida durante el próximo mercado de pases.

Un nuevo conflicto después del clásico con Independiente

La situación del defensor ya venía siendo delicada. El pasado 18 de octubre, después del empate 1 a 1 frente a Independiente en el Cilindro de Avellaneda, Espino protagonizó un episodio con los hinchas de Racing.

Ante los cuestionamientos por su rendimiento y estado físico, el uruguayo respondió con insultos y se levantó la camiseta para mostrarles el abdomen. La reacción generó un fuerte malestar entre los simpatizantes y derivó en una sanción económica por parte de la dirigencia.

Luego, el futbolista publicó un pedido de disculpas en sus redes sociales. “Sé muy bien lo que significa vestir esta camiseta y la exigencia que conlleva cada partido. Si en algún momento mis gestos o rendimientos molestaron a la gente de Racing, pido disculpas de corazón”, expresó.

También reconoció que podía mejorar su rendimiento, aunque cuestionó los agravios personales y hacia su familia.

Un paso breve y con poca participación

Espino, de 34 años, llegó a Racing a mitad de 2026 procedente del Rayo Vallecano de España. Había firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2028, pero no logró consolidarse en el equipo.

Desde su incorporación disputó apenas cuatro partidos, tres por el Torneo Clausura y uno por la Copa Argentina. Perdió la titularidad y quedó relegado en las últimas convocatorias del entrenador interino.