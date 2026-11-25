Racing está cada vez más cerca de finalizar las obras de su nuevo centro de entrenamiento en Ezeiza, un proyecto que comenzó durante la gestión de Víctor Blanco y será completado bajo la presidencia de Diego Milito. La institución de Avellaneda informó que el sector deportivo está terminado en un 95%.

A través de sus redes sociales, el club mostró los avances de las instalaciones y detalló qué trabajos restan para completar el espacio. La cocina, el comedor, los vestuarios, el sector de hidroterapia y las canchas ya están preparados para recibir al plantel profesional.

Uno de los puntos pendientes es la instalación del mobiliario y el equipamiento del gimnasio, tareas que se encuentran en marcha y quedarán finalizadas en los próximos días. También se están completando las conexiones eléctricas de acuerdo con los estándares exigidos para un centro de entrenamiento internacional.

Un predio de 5.000 metros cuadrados

El nuevo complejo cuenta con una superficie de 5.000 metros cuadrados y contempla instalaciones destinadas tanto al trabajo deportivo como a la estructura dirigencial y administrativa del fútbol profesional. Esta última área presenta un avance del 85%, según informó la institución.

Desde Racing destacaron la importancia del proyecto con un mensaje institucional: “Ezeiza, un sueño de Racing, una realidad para toda la vida”. La obra representa una de las apuestas de infraestructura de la actual conducción del club.

Cuándo volverá el plantel

El plantel profesional regresará a los entrenamientos el domingo 13 de diciembre y realizará la pretemporada en el nuevo predio de Ezeiza. Sin embargo, los futbolistas se alojarán en el Hotel Marriott porque el edificio todavía no cuenta con espacios destinados al alojamiento.

La finalización de las obras llega en un momento de reorganización deportiva para Racing, que cerró 2026 sin entrenador y con la expectativa de definir quién conducirá al equipo durante la próxima temporada.