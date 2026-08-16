Racing se mueve en el mercado de pases y puso la mira en Boca. Ante la salida de Gastón Martirena rumbo al Santos de Brasil, la Academia avanzó por Juan Barinaga, lateral derecho de 25 años que actualmente está relegado en el conjunto xeneize.

El defensor aparece como uno de los principales candidatos para reforzar el sector derecho del equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda. Las partes ya comenzaron los contactos y el futbolista estaría interesado en cambiar de aire ante la falta de protagonismo que atraviesa en Boca.

Barinaga quedó detrás de otras alternativas en la consideración de Rodolfo Arruabarrena. Durante 2026 disputó apenas 10 partidos, nueve como titular, y en el segundo semestre todavía no fue convocado para los encuentros de Copa Argentina, Copa Sudamericana y Torneo Clausura. Su última aparición fue el 7 de abril, ante Universidad Católica de Chile por la Copa Libertadores.

El lateral llegó a Boca a mediados de 2024 procedente de Belgrano, luego de destacarse con la camiseta del Pirata. Desde entonces acumuló 42 partidos oficiales con el conjunto de La Ribera, aunque actualmente perdió terreno dentro del plantel.

La negociación, sin embargo, tendrá un punto clave: las condiciones que pretende Boca para desprenderse del jugador. Mientras Racing busca avanzar por su incorporación, desde el Xeneize priorizarían una venta antes que una cesión simple.

Racing busca al reemplazante de Martirena

La búsqueda se aceleró ante la salida de Gastón Martirena. El uruguayo tiene encaminado su desembarco en Santos de Brasil mediante un préstamo por un año con opción de compra.

Además de Barinaga, Racing evaluó otras alternativas para el lateral derecho, entre ellas Emanuel Coronel, de Rosario Central; Augusto Schott, de Talleres; y Juan Saborido, de Platense. Sin embargo, el jugador de Boca aparece bien posicionado entre las opciones que analiza la dirigencia.

De concretarse la operación, Barinaga encontraría en Avellaneda la posibilidad de recuperar continuidad, mientras que Racing sumaría una alternativa para cubrir una posición que quedará debilitada con la partida de Martirena.