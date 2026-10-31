Racing Club consiguió una victoria por 2-1 frente a Aldosivi este viernes 30 de octubre en el estadio Presidente Perón, por el Torneo Clausura 2026. La Academia comenzó perdiendo, pero logró revertir el resultado con goles de Adrián "Maravilla" Martínez e Ignacio Rodríguez. La derrota tuvo consecuencias definitivas para el conjunto marplatense, que quedó condenado al descenso a la Primera Nacional.

El equipo dirigido por Sebastián Romero volvió a ganar después de tres partidos y consiguió cerrar una noche que había comenzado complicada. Aldosivi, que necesitaba sumar para mantener sus aspiraciones de permanencia, golpeó primero, pero no logró sostener la ventaja y terminó despidiéndose de la máxima categoría del fútbol argentino.

Aldosivi sorprendió, pero Racing reaccionó rápidamente

El encuentro comenzó con oportunidades para ambos equipos. El conjunto marplatense mostró intensidad desde los primeros minutos y encontró la apertura del marcador a los 19 minutos del primer tiempo.

Tras un tiro de esquina ejecutado desde la izquierda por Felipe Anso, Andrés Vombergar apareció en el primer palo y conectó un cabezazo que superó al arquero Facundo Cambeses para establecer el 1-0.

Sin embargo, la ventaja duró apenas cuatro minutos. A los 23, Tomás Conechny asistió de cabeza a Adrián Martínez, quien definió de media vuelta y convirtió el empate para Racing.

La alegría por el gol se vio rápidamente opacada por la situación física del delantero. Maravilla Martínez sintió una molestia en el muslo derecho y, aunque logró completar la jugada, debió abandonar el campo de juego a los 28 minutos de la primera etapa.

En su lugar ingresó Francisco Fraga, mientras el cuerpo técnico seguía con preocupación la situación del goleador.

Un penal le dio el triunfo a Racing

Durante el segundo tiempo, Racing buscó aprovechar la localía para quedarse con los tres puntos. La jugada decisiva llegó a los 12 minutos, cuando el defensor Joaquín Pombo cometió una infracción sobre Lautaro Díaz dentro del área.

El árbitro Nazareno Arasa revisó la acción mediante el VAR y, tras observar las imágenes, sancionó penal para la Academia.

A los 14 minutos, Ignacio Rodríguez se hizo cargo de la ejecución y convirtió con un remate potente y elevado hacia el ángulo izquierdo del arquero Lucas Acosta, que no tuvo posibilidades de detener la pelota.

Con el 2-1 a su favor, Racing intentó controlar el desarrollo del encuentro. Aldosivi adelantó sus líneas y buscó el empate, aunque le costó transformar sus avances en situaciones claras.

Sobre el final, el equipo marplatense generó peligro dentro del área rival, pero no consiguió concretar la igualdad. El pitazo final confirmó la victoria de Racing y el descenso del Tiburón.

Aldosivi descendió y Racing volvió al triunfo

La derrota dejó a Aldosivi sin posibilidades de conservar su lugar en Primera División. El conjunto dirigido por Javier Sanguinetti quedó en la penúltima posición de la Zona B, con 11 puntos, y deberá disputar la próxima temporada en la Primera Nacional.

En la última fecha del campeonato, el equipo marplatense recibirá a River Plate, en un compromiso que ya no podrá modificar su situación respecto de la permanencia.

Por su parte, Racing alcanzó los 15 puntos y se ubicó en el duodécimo puesto del Grupo B. La Academia cerrará su participación en la fase regular como visitante frente a Barracas Central.

Pese al triunfo, el conjunto de Avellaneda atraviesa una temporada complicada y no tiene posibilidades de avanzar a los playoffs. Además, quedó pendiente conocer el alcance de la lesión de Maravilla Martínez, quien debió retirarse durante el primer tiempo.

De esta manera, Racing volvió a sumar de a tres, mientras que Aldosivi sufrió el golpe más duro de la temporada al perder su lugar en la máxima categoría.