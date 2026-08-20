Racing volvió al triunfo y consiguió un boleto a los cuartos de final de la Copa Argentina. La Academia derrotó 1-0 a Belgrano en el estadio La Pedrera, en San Luis, gracias a un gol de Tomás Conechny y dejó atrás una racha de cuatro partidos sin victorias.

El conjunto de Avellaneda golpeó prácticamente desde el arranque. Apenas habían transcurrido cuatro minutos del primer tiempo cuando Conechny apareció para convertir el único tanto del encuentro y poner rápidamente en ventaja a Racing.

A partir del gol, la Academia intentó manejar el encuentro y contó con oportunidades para estirar la diferencia. Sin embargo, no logró liquidarlo y Belgrano se mantuvo en partido hasta los últimos minutos.

En el complemento, el Pirata adelantó sus líneas y buscó con insistencia el empate. Racing también tuvo posibilidades de marcar el segundo y Adrián “Maravilla” Martínez estuvo cerca, pero el arquero Thiago Cardozo evitó su remate.

El momento de mayor tensión llegó durante el tiempo adicionado. Belgrano consiguió mandar la pelota al fondo de la red y parecía haber alcanzado el 1-1, pero la jugada fue revisada por el VAR. Finalmente, el árbitro Sebastián Zunino anuló el tanto por posición adelantada.

La decisión permitió que Racing conservara la mínima ventaja hasta el pitazo final y sellara su clasificación. Además del pase a la siguiente instancia, el resultado significó un alivio para la Academia, que logró volver a ganar después de cuatro encuentros.

Con el boleto asegurado, Racing ya piensa en los cuartos de final de la Copa Argentina. Su próximo rival saldrá del cruce entre Boca y Vélez, que definirán quién continúa en carrera.