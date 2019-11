Racing volvió a trabajar en Avellaneda antes de viajar a Paraná

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El plantel de Racing volvió a entrenarse hoy en la cancha auxiliar del predio de Avellaneda, para empezar a preparar el partido del domingo (17.45) frente a Patronato, en el estadio Presbítero Grella de la ciudad de Paraná.



Al igual que en la práctica de la víspera, los dirigidos por Eduardo Coudet realizaron ejercicios con pelota en espacios reducidos, más trabajos de recuperación física



con el objetivo de recuperar puntos y mantenerse en la pelea de la Superliga, sin que el DT diera indicios de la formación, según informó la página oficial del club.



El "Chacho" no dio pistas respecto de la posible formación, pero los jugadores que fueron titulares ante Banfield aceleraron el proceso de recuperación, por lo que tal vez no haga modificaciones y repita el once que igualó sin tantos con Banfield.



Los demás hicieron ejercicios con pelota en espacios reducidos. En kinesiología quedaron José Luis Rodríguez Bebanz, Augusto Solari, Leonardo Sigali, Julián López y Diego González, quienes se están recuperando de lesiones y se entrenaron de manera diferenciada.



El cuerpo técnico 'académico' decidió que la última práctica será mañana, en horario matutino, a puertas cerradas y sin atención a la prensa.



Tras la igualdad con Banfield, la 'Academia' quedó a cuatro unidades del líder, Argentinos Juniors, y suma ocho presentaciones sin conocer la derrota, con cinco victorias y tres empates. Por su lado, Patronato no gana desde la quinta fecha y acumula cuatro caídas y dos empates.



Las tres veces que se enfrentaron oficialmente hubo triunfos de Racing, el último antecedente en Paraná fue 3-0 (por la temporada 2017-2018), con goles de Guillermo Fernández, Ricardo Centurión, de penal, y Maximiliano Cuadra.