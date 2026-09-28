Juan Pablo Vojvoda dejaría de ser el entrenador de Racing luego de los últimos resultados y de la derrota ante Boca. La decisión fue tomada por la dirigencia de la Academia tras analizar la continuidad del técnico.

Según informó ESPN, Vojvoda dejaría su cargo después del encuentro ante Boca. El entrenador venía de sufrir además la eliminación de Racing en la Copa Argentina.

La decisión de la dirigencia

La situación de Vojvoda quedó definida luego de una reunión entre el entrenador y los dirigentes de Racing. El ciclo del técnico al frente del equipo quedaría de esta manera interrumpido.

La derrota frente a Boca fue uno de los últimos resultados que marcaron el escenario para la continuidad del entrenador. Racing venía atravesando una etapa de malos resultados que terminó derivando en la decisión sobre su futuro.

El final de una etapa

Vojvoda asumió el desafío de conducir a Racing y ahora dejaría su cargo después de los últimos resultados obtenidos por el equipo. La eliminación en la Copa Argentina y la derrota ante Boca aparecen como parte del contexto inmediato de la decisión.

La dirigencia de la Academia tomó una determinación sobre el ciclo del entrenador. De esta manera, Racing afrontará una nueva etapa luego de la salida de Vojvoda.