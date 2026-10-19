Radio en vivo, música y libros para celebrar el programa "Legalicen la Literatura"

El ciclo “Legalicen la Literatura” celebrará sus 28 programas con una emisión especial en vivo y con público este viernes 23 de octubre en San Juan. La propuesta se desarrollará de 16 a 19 en el Chalet Cantoni, con una programación que combinará radio, literatura, música y actividades abiertas a los asistentes.

La jornada contará con la participación de comentaristas, columnistas e invitados especiales, que se sumarán a la transmisión para compartir ideas, conversaciones y distintas miradas. La conducción estará a cargo de las cuentas vinculadas al proyecto, @estratega.tardio y @chinestesia_.

Entre las propuestas musicales se anunció un liveset de @lazydyke, que formará parte de la celebración y acompañará la emisión especial.

Además, el encuentro tendrá una feria de libros, fanzines y otras publicaciones, organizada con la participación de La Sed Colectivo (@lased.colectivo) y @chinestesia_. El espacio buscará reunir a lectores, creadores y personas interesadas en la producción literaria y editorial independiente.

La propuesta también incluirá comida, bebidas y sorteos para quienes asistan. Los organizadores anticiparon que habrá lugar para consignas y otras intervenciones del público, siempre que los presentes se sumen a las actividades.

La convocatoria invita a celebrar la radio en vivo, con una dinámica que incluirá sorteos tradicionales con papelitos, conversaciones y teorías que surjan durante la transmisión. La intención es trasladar el espíritu del programa a un encuentro presencial y compartir la experiencia con la audiencia.

La actividad se realizará de 16 a 19, con ingreso al público desde las 15.30 y puertas abiertas hasta las 20.30, por lo que los asistentes podrán acercarse en distintos momentos de la jornada. Sin embargo, desde la organización señalaron que acompañar la emisión desde el comienzo permitirá participar de la experiencia completa.

Con esta edición especial, “Legalicen la Literatura” propone festejar su recorrido al aire con una actividad que combina la producción radial con la circulación de libros, la música y el encuentro entre quienes forman parte de la escena cultural independiente de San Juan.