La construcción del campamento Batidero, la "ciudad modular" que el proyecto Vicuña levantará a más de 4.000 metros de altura en la cordillera de Iglesia, ya tiene mano de obra sanjuanina. La empresa santafesina RAFA S.A., que integra el consorcio adjudicatario junto a las firmas chinas PowerChina y Beijing Chengdong, ya emplea a 40 personas de la provincia. "Sobre 40 debe tener", confirmó el secretario adjunto de la Uocra San Juan, Alberto Tovares, en diálogo con DIARIO HUARPE.

El proceso de contratación, sin embargo, recién comienza y está atado a las condiciones climáticas de la alta montaña. Tovares explicó que las intensas nevadas retrasaron el acceso y la limpieza de los caminos, lo que obligó a demorar la subida de más personal. "Ahora tienen 40 personas y, a medida que vaya bajando la nieve, van a ir tomando más gente. Eso también lo dijeron: calculan que a la obra, el pico podrìa ser de 330 y 340 compañeros, el 100% de San Juan", detalló el dirigente.

El compromiso de las empresas, según Tovares, es que la totalidad de esa mano de obra sea local. "Eso ya está, ya está conversado, es el 100% de la gente de San Juan", subrayó. De esta manera, el campamento de Vicuña se alinea con el discurso oficial que prioriza la contratación de trabajadores sanjuaninos en los proyectos mineros.

El montaje en la altura

Tovares explicó que los módulos habitacionales, fabricados en China por Beijing Chengdong, llegarán desarmados a la cordillera y se armarán íntegramente en el campamento. "Van a subir todos arriba, ahí se van a armar. Directamente, los equipos pasan directamente arriba", relató.

El dirigente añadió que se tratará de un operativo de gran porte. "Deben ser camiones de gran estatura para llevar todo eso. Lo llevan embalado y allá lo empiezan a desarmar y empiezan a armar", sostuvo Tovares, quien aclaró que la modalidad de trabajo no contempla un campamento base en la ciudad, sino que todo el proceso se concentrará en la altura.

El consorcio y la polémica por los montos

El campamento Batidero, que se ubica a 4.030 metros sobre el nivel del mar, contará con una primera etapa de 2.500 camas, aunque el sistema de turnos permitirá alojar entre 3.500 y 5.000 trabajadores de forma simultánea. La adjudicación de esta segunda etapa, que representa aproximadamente el 25% del campamento total, quedó en manos del consorcio integrado por PowerChina (que gestiona el proyecto bajo el modelo EPC), Beijing Chengdong (responsable de la fabricación de los módulos) y RAFA S.A. (a cargo de las obras civiles y el montaje en terreno).

La oferta ganadora fue de 52 millones de dólares, mientras que la empresa argentina Modular Homes había presentado una propuesta por 70 millones. La diferencia de 18 millones fue determinante para la adjudicación. La decisión generó un fuerte malestar en la industria local.