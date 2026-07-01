RAFA SA, la empresa santafesina que tendrá a su cargo el montaje del campamento modular del proyecto Vicuña, ya tomó a los primeros 20 trabajadores y comenzó con los estudios médicos para las siguientes tandas de personal. La información fue confirmada por el secretario adjunto de la Uocra, Alberto Tovares, quien anticipó que el mayor movimiento de incorporaciones llegará a partir de septiembre, cuando la obra entre en una nueva etapa.

"Ya comenzaron a convocar a los trabajadores y a realizarles los exámenes médicos. Es el puntapié inicial para una nueva expectativa de empleo que todos necesitamos", sostuvo Tovares en radio Sarmiento.

El dirigente explicó que RAFA SA ya tomó a los primeros 20 trabajadores, quienes estarán destinados a las tareas iniciales de logística y preparación del campamento. "Estos compañeros comenzarán con el armado de la infraestructura necesaria para que luego pueda avanzar el resto de la obra. Desde fines de agosto y los primeros días de septiembre empezará el ingreso más importante de personal", afirmó.

Asimismo, indicó que la empresa prevé emplear alrededor de 100 trabajadores durante esta primera etapa del montaje, que se extenderá por unos 16 meses. "Ese es el número que nos comunicaron oficialmente. Preferimos manejar información concreta y no generar falsas expectativas porque la necesidad de trabajo es muy grande", expresó.

Qué perfiles busca RAFA

RAFA SA será la responsable del montaje e instalación del campamento modular, conocido como la futura "ciudad china" de Vicuña, donde se alojarán miles de trabajadores vinculados al desarrollo del proyecto minero.

Según explicó Tovares, la mayor demanda estará concentrada en sanitaristas, electricistas y montadores, mientras que la incorporación de ayudantes será reducida durante esta primera etapa.

"No existe, hasta el momento, un límite de edad. Lo importante es que los postulantes tengan buenas condiciones de salud y cumplan con el perfil requerido", señaló.

Casi 3.000 currículums

La convocatoria despertó un enorme interés entre los sanjuaninos. De acuerdo con Tovares, la empresa recibió cerca de 2.800 currículums en apenas unos días, una cifra que incluso llegó a saturar la plataforma de inscripción.

"La necesidad laboral hizo que llegaran postulaciones de todo tipo. Incluso hubo personas con perfiles que no estaban siendo buscados, pero igualmente enviaron su currículum con la esperanza de conseguir una oportunidad", manifestó.

El dirigente también pidió prudencia frente a la expectativa que genera el proyecto. "Ojalá fueran muchos más puestos de trabajo, pero hasta que no estén confirmados preferimos ser respetuosos y no ilusionar a la gente antes de tiempo. Las incorporaciones las realiza exclusivamente la empresa y no la Uocra", concluyó.