Un nene de 12 años fue encontrado muerto en una vivienda de Rafael Calzada, partido de Almirante Brown, y su padre, un hombre de 41 años, fue detenido acusado de haber cometido el crimen. El menor presentaba signos de violencia y la Justicia aguarda los resultados de la autopsia para establecer con precisión cómo murió.

El hecho fue descubierto este sábado cerca de las 11:40, luego de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona fallecida en una propiedad ubicada sobre calle Río Negro al 1800, entre Nother y Rosales.

Cuando los efectivos policiales llegaron al domicilio, fueron recibidos por la propietaria del lugar, una mujer de 80 años, quien autorizó el ingreso al terreno.

En el fondo de la propiedad residía su hijo, identificado como Néstor Rubén Godoy, de 41 años, junto con el menor, Nahuel Benjamín Godoy, de 12.

Al ingresar a ese sector de la vivienda, los policías encontraron al chico recostado sobre una cama y sin signos vitales. Según la información incorporada a la investigación, el menor era autista.

Ante el hallazgo, los agentes solicitaron una ambulancia del SAME. La médica que llegó al lugar constató el fallecimiento y, de acuerdo con la información oficial difundida sobre el caso, el menor llevaba varias horas muerto al momento de ser encontrado.

El cuerpo presentaba signos de violencia

Posteriormente, un médico de la Policía examinó el cuerpo y detectó diferentes signos de violencia.

El informe preliminar señaló que el menor presentaba un traumatismo en el tabique nasal, abundante sangrado y un importante edema en el lado derecho del rostro.

Las lesiones encontradas abrieron distintas líneas de investigación sobre lo ocurrido dentro de la vivienda y sobre la mecánica que provocó la muerte.

En paralelo, trascendió una hipótesis que apunta a una posible asfixia mediante ahorcamiento. Sin embargo, esta posibilidad todavía no fue confirmada y deberá ser determinada por los estudios forenses.

La autopsia será clave

El cuerpo de Nahuel Benjamín Godoy fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se realizará la autopsia.

El procedimiento será fundamental para establecer la causa exacta de la muerte, cuándo habría ocurrido y qué lesiones sufrió el menor.

En el marco de la investigación, Néstor Rubén Godoy, de 41 años, quedó detenido y a disposición de la Justicia.

La causa quedó en manos de la UFI N°17 de Lomas de Zamora, que deberá avanzar con las pericias y medidas necesarias para reconstruir las últimas horas del niño y determinar las circunstancias en las que se produjo su muerte.